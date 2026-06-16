Dino Zoff, Emiliano Martinez'in Juventus'a Transferini Destekledi

İtalyan futbolunun ve Juventus'un efsanesi Dino Zoff, Torino ekibinin Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez'e olan ilgisini takdirle karşıladı. Deneyimli eski kaleciye göre, Arjantinli eldivenin sahadaki kendine has ve biraz sıra dışı hareketleri, onun bir Serie A devinde başarılı olmasına engel değil. Bu transfer gerçekleşirse, Torino kulübünün kale çizgisini bir dünya şampiyonu ile güçlendirmesi bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Zoff, Tuttosport'a verdiği röportajda Martinez'in yeteneklerinden şüphe duymadığını vurguladı. Sözlerine göre, Juventus gibi kulüplerde sadece sonuç ön plandadır ve futbolcunun karakteri oyununa engel olmadığı sürece bu bir sorun değildir. "Juventus'ta sonuç önemlidir; eğer futbolcu ortak hedefe katkı sağlıyorsa, sahada istediğini yapabilir. Kalecinin utangaç veya eksantrik olması önemsiz, asıl olan topu kurtarmayı bilmesidir", dedi 1982 dünya şampiyonu.

Transfer detayları ve mali fedakarlık

Son haberlere göre, 33 yaşındaki Emiliano Martinez, Juventus ile kişisel sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya vardı. Premier League'deki başarılı sezonların ardından kaleci, kendisini İtalya şampiyonasında denemeye karar verdi. Dikkat çekici olan nokta, Arjantinli kalecinin bu transferin gerçekleşmesi için mali fedakarlık yapmaya da hazır olmasıdır.

ixbt.com'un aktardığına göre Martinez, Torino kulübünün maaş sistemine uyum sağlamak için mevcut ücretini düşürmeyi kabul etti. Bu durum, Juventus kadrosuna katılmanın onun için ne kadar öncelikli bir hedef olduğunu gösteriyor. Şu anda kulüpler arasındaki müzakereler devam ediyor ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu söyleniyor.

Bu sırada Dino Zoff, kulübün diğer liderleri, özellikle Dusan Vlahovic ve uzun süredir transfer listesinde olan Domenico Berardi hakkında da konuştu. Zoff'a göre Juventus, kadro yeniden yapılanma sürecinde tam da Martinez gibi deneyimli ve kazanma ruhuna sahip futbolculara ihtiyaç duyuyor. Arjantinli kaleci sadece yeteneğiyle değil, liderlik vasıflarıyla da takıma yardımcı olabilir.

Şu anda Arjantin milli takımında bulunan Martinez, Dünya Kupası elemeleri maçlarına hazırlanıyor. Yakın zamanda parmağından sakatlandığına dair haberler taraftarları endişelendirmişti. Ancak milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, kalecinin durumunun iyi olduğunu ve sıradaki maçlarda sahaya çıkmaya hazır olduğunu doğruladı.

Juventus için bu transfer, kale çizgisindeki rekabeti artırmak ve uluslararası arenadaki itibarını geri kazanmak yolunda önemli bir adım olabilir. Martinez'in Aston Villa ile Europa League deneyimi ve Arjantin ile elde ettiği başarılar, Torino kulübü için oldukça değerli görülüyor.