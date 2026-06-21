Arsenal ve İngiltere'nin Gizli Silahı: Declan Rice Nasıl Bir "Usta"ya Dönüştü?

·43·Spor
Arsenal ve İngiltere'nin Gizli Silahı: Declan Rice Nasıl Bir "Usta"ya Dönüştü?

Modern futbolda duran toplar, oyunun kaderini belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geliyor. Özellikle Londra ekibi Arsenal ve İngiltere Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Declan Rice, beklenmedik bir şekilde köşe vuruşları konusunda gerçek bir uzmana dönüştü. Bu konudaki becerisi sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda dünya kupası elemelerinde de meyvelerini veriyor. Goal.com haber veriyor.

Arsenal'in duran top antrenörü Nico Jover, bu devrimin arkasındaki ana isim. Goal.com'un haberine göre, Jover, Declan Rice hakkında beklenmedik bir karar aldı. Eskiden sadece savunma aksiyonlarıyla tanınan futbolcu, artık takımın hücum potansiyelini artıran temel figür haline geldi. Gary Neville, Jover'ı rakip savunmacıları sürekli sinirlendirdiği için şaka yollu "futboldaki en sinir bozucu adam" olarak tanımladı.

Nico Jover'ın ustalığı ve Rice'ın yeni yönleri

Declan Rice, verdiği röportajda bu değişimlerin tesadüf olmadığını vurguladı. BBC Sport'a verdiği röportajda futbolcu, "Eskiden hiç köşe vuruşu kullanmazdım. Ancak Nico Jover ve Mikel Arteta bende başkalarında olmayan bir yetenek gördüler. Topu Bukayo Saka gibi doğru noktaya ulaştırabileceğime inandılar," dedi.

Şu anda Declan Rice, köşe bayrağının yanına geldiğinde kendine olan güveni her zamankinden daha yüksek. Her topa yaklaştığında bir gole asist yapacağına veya tehlikeli bir pozisyon yaratacağına inandığını belirtiyor. Bu psikoloji İngiltere Milli Takımı için de faydalı oluyor. Özellikle Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik galibiyette, Rice'ın ortası Harry Kane tarafından gole çevrildi.

Thomas Tuchel ve İngiltere Milli Takımı'ndaki Yenilikler

İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel de Premier League'deki yüksek yoğunluğu ve taktik disiplini milli takıma taşımaya çalışıyor. Kansas City'deki antrenmanlar sırasında duran toplar üzerinde çalışmaya özel vakit ayrılıyor. Rice'ın sözlerine göre, takımın net bir oyun planı var ve futbolcular topu nereye göndereceğini iyi biliyorlar.

Arsenal'in son yirmi yıldaki ilk şampiyonluk yarışındaki başarılarında, duran toplardan atılan goller büyük rol oynadı. Artık bu deneyim uluslararası sahneye de taşınıyor. İngiliz taraftarlar için bu çok sevindirici bir durum, çünkü büyük turnuvalarda tek bir isabetli vuruş her şeyi belirleyebilir.

Özetle, Declan Rice'ın dönüşümü, modern futbolda teknik ekibin rolünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Arsenal ve İngiltere Milli Takımı için duran toplar artık sadece bir fırsat değil, rakibi mağlup etmenin ana silahı haline geldi.

ArsenalDeclan RiceİngiltereFutbolPremier League
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Declan Rice altı aydır sakatlıkla oynadığını itiraf ettiDeclan Rice altı aydır sakatlıkla oynadığını itiraf ettiBugün, 15:52Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ı Lionel Messi ile karşılaştırmanın hata olduğunu söylediLuis de la Fuente, Lamine Yamal'ı Lionel Messi ile karşılaştırmanın hata olduğunu söylediBugün, 15:19Cristiano Ronaldo Jr 16 Yaşına Girdi: Georgina Rodriguez Lüks Bir Kutlama DüzenlediCristiano Ronaldo Jr 16 Yaşına Girdi: Georgina Rodriguez Lüks Bir Kutlama DüzenlediBugün, 15:18Marcelo Bielsa 2026 Dünya Kupası'ndaki molalardan memnun değilMarcelo Bielsa 2026 Dünya Kupası'ndaki molalardan memnun değilBugün, 14:30Behruz Karimov Portekiz maçında Özbekistan'a yardımcı olamayacakBehruz Karimov Portekiz maçında Özbekistan'a yardımcı olamayacakBugün, 14:13Neymar Geri Dönüyor: Brezilya Yıldızının İskoçya Maçında Sahaya Çıkması BekleniyorNeymar Geri Dönüyor: Brezilya Yıldızının İskoçya Maçında Sahaya Çıkması BekleniyorBugün, 13:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı