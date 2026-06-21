Arsenal ve İngiltere'nin Gizli Silahı: Declan Rice Nasıl Bir "Usta"ya Dönüştü?

Modern futbolda duran toplar, oyunun kaderini belirleyen en önemli faktörlerden biri haline geliyor. Özellikle Londra ekibi Arsenal ve İngiltere Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Declan Rice, beklenmedik bir şekilde köşe vuruşları konusunda gerçek bir uzmana dönüştü. Bu konudaki becerisi sadece kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda dünya kupası elemelerinde de meyvelerini veriyor. Goal.com haber veriyor.

Arsenal'in duran top antrenörü Nico Jover, bu devrimin arkasındaki ana isim. Goal.com'un haberine göre, Jover, Declan Rice hakkında beklenmedik bir karar aldı. Eskiden sadece savunma aksiyonlarıyla tanınan futbolcu, artık takımın hücum potansiyelini artıran temel figür haline geldi. Gary Neville, Jover'ı rakip savunmacıları sürekli sinirlendirdiği için şaka yollu "futboldaki en sinir bozucu adam" olarak tanımladı.

Nico Jover'ın ustalığı ve Rice'ın yeni yönleri

Declan Rice, verdiği röportajda bu değişimlerin tesadüf olmadığını vurguladı. BBC Sport'a verdiği röportajda futbolcu, "Eskiden hiç köşe vuruşu kullanmazdım. Ancak Nico Jover ve Mikel Arteta bende başkalarında olmayan bir yetenek gördüler. Topu Bukayo Saka gibi doğru noktaya ulaştırabileceğime inandılar," dedi.

Şu anda Declan Rice, köşe bayrağının yanına geldiğinde kendine olan güveni her zamankinden daha yüksek. Her topa yaklaştığında bir gole asist yapacağına veya tehlikeli bir pozisyon yaratacağına inandığını belirtiyor. Bu psikoloji İngiltere Milli Takımı için de faydalı oluyor. Özellikle Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik galibiyette, Rice'ın ortası Harry Kane tarafından gole çevrildi.

Thomas Tuchel ve İngiltere Milli Takımı'ndaki Yenilikler

İngiltere Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Thomas Tuchel de Premier League'deki yüksek yoğunluğu ve taktik disiplini milli takıma taşımaya çalışıyor. Kansas City'deki antrenmanlar sırasında duran toplar üzerinde çalışmaya özel vakit ayrılıyor. Rice'ın sözlerine göre, takımın net bir oyun planı var ve futbolcular topu nereye göndereceğini iyi biliyorlar.

Arsenal'in son yirmi yıldaki ilk şampiyonluk yarışındaki başarılarında, duran toplardan atılan goller büyük rol oynadı. Artık bu deneyim uluslararası sahneye de taşınıyor. İngiliz taraftarlar için bu çok sevindirici bir durum, çünkü büyük turnuvalarda tek bir isabetli vuruş her şeyi belirleyebilir.

Özetle, Declan Rice'ın dönüşümü, modern futbolda teknik ekibin rolünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Arsenal ve İngiltere Milli Takımı için duran toplar artık sadece bir fırsat değil, rakibi mağlup etmenin ana silahı haline geldi.