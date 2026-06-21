Cristiano Ronaldo Jr 16 Yaşına Girdi: Georgina Rodriguez Lüks Bir Kutlama Düzenledi

·35·Spor
Cristiano Ronaldo Jr 16 Yaşına Girdi: Georgina Rodriguez Lüks Bir Kutlama Düzenledi

Dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo'nun ailesinde büyük bir sevinç var. Futbolcunun ilk oğlu Cristiano Ronaldo Jr, 16. yaş gününü yakınlarının eşliğinde, özgün bir şekilde kutladı. Babası şu anda Portekiz milli takımıyla önemli maçlarda yer alsa da, aile üyeleri genç futbolcu için unutulmaz bir gün organize etti. Goal.com haberine göre.

Kutlama etkinliği Georgina Rodriguez tarafından yüksek standartlarda organize edildi. Bahçede gerçekleştirilen gece, havuz başı partisi ve çeşitli eğlenceli oyunlarla renklendirildi. Goal.com'un haberine göre, konuklar için sumo güreşi turnuvaları ve karnaval tarzı oyun istasyonları kuruldu. Sıcak havada havuz başında dinlenmek tüm katılımcıların hoşuna gitti.

Etkinliğin en dikkat çeken noktalarından biri ise kutlama sofrasıydı. Georgina, Akdeniz mutfağının en seçkin lezzetlerinden biri olan paella'nın birkaç farklı türünü konuklara sundu. Ayrıca, geleneksel doğum günü pastası yerine donutlardan yapılmış devasa bir kule hazırlandı. Bu sıra dışı tatlı, mavi yazılar ve gümüş renkli "16" rakamı ile süslenmişti.

Aile Üyelerinin Tebrikleri ve Duyguları

Georgina Rodriguez, sosyal medya hesabında oğlunun doğum günü vesilesiyle duygusal bir paylaşım yaptı. "Boyun neredeyse 2 metreye ulaşmış olsa da, benim için her zaman küçük bir çocuk kalacaksın. Sana sevgi, sağlık ve başarılar dilerim. Anne, baban ve kardeşlerin seni çok seviyor", diye yazdı.

Cristiano Ronaldo da oğlunu tebrik etmeyi unutmadı. Beş kez "Ballon d'Or" sahibi yıldız, Instagram Stories üzerinden oğluyla çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaştı ve kısa ama anlamlı bir not düştü: "Doğum günün kutlu olsun oğlum! Baban seni seviyor". O sırada futbolcu, Portekiz milli takımı kampında sıradaki maça hazırlanıyordu.

Kutlamaya bir mariachi grubunun ziyareti özel bir hava kattı. Müzisyenler, Cristiano Jr için özel şarkılar seslendirdi. Genç futbolcu bu ilgiden biraz utansa da, hatıra için grupla birlikte fotoğraf çektirdi. Gece boyunca tüm konuklar yüksek moral içindeydi.

Mutlu anlara rağmen, futbol ailesinin dikkati yine yeşil sahalardaki gelişmelere odaklandı. Doğum günü, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yaptığı maça denk geldi. Küçük Ronaldo ve arkadaşları maçı dikkatle takip etti, ancak karşılaşmanın 1-1'lik beraberlikle sonuçlanması kutlama havasını biraz etkiledi.

Şu anda Al-Nassr akademisinde top koşturan Cristiano Ronaldo Jr, babasının layık bir halefi olmaya çalışıyor. 16 yaşına girmesi, profesyonel futbola geçiş yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Özbekistanlı futbolseverler de sosyal medyada bu yıldız ailenin sevincine ortak olarak olumlu yorumlar paylaşıyorlar.

Cristiano RonaldoGeorgina RodriguezFutbolDoğum GünüPortekiz
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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