Michael Owen: Ronaldo'nun Özbekistan Maçında Hat-trick Yapmasına Şaşırmam

·86·Spor
Michael Owen: Ronaldo'nun Özbekistan Maçında Hat-trick Yapmasına Şaşırmam

2026 Dünya Kupası'nın 'K' grubunda yer alan Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasındaki gelecek karşılaşma, şu anda tüm dünyadaki futbolseverlerin ve uzmanların ilgi odağında. Turnuvada ilk kez yer alan Özbekistan milli takımının henüz keşfedilmemiş potansiyeli birçok kişinin ilgisini çekerken, Portekiz ilk turdaki beklenmedik sonucu nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

Portekiz'in talihsizliği ve Ronaldo üzerindeki baskı

Turnuvanın favorilerinden biri olarak kabul edilen Portekiz milli takımı, ilk turda Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile berabere kalarak büyük bir sürprize imza attı. Bu sonuç futbol kamuoyu tarafından sert bir şekilde karşılandı.

Özellikle bu Dünya Kupası'nda Lionel Messi ile birlikte altıncı kez katılarak mutlak bir rekor kıran Cristiano Ronaldo'nun etkisiz oyunu birçok eleştiriye neden oldu. Uzmanlar, Portekiz milli takımının genel potansiyeli ve geleceği hakkında şüphe duymaya başladılar. Böyle bir durumda, ikinci turdaki Özbekistan maçı Portekizliler için kritik bir önem taşıyor.

Michael Owen eski takım arkadaşının yanında yer aldı

Dünya futbolunun efsanesi, ünlü İngiliz golcü Michael Owen, Özbekistan ve Portekiz karşılaşması öncesinde Goal yayın organına röportaj verdi. Bir dönem Manchester United'da Ronaldo ile birlikte forma giyen Owen, eleştirilere rağmen Cristiano'nun Özbekistan maçında kendini gösterebileceğine inanıyor:

"Portekiz'in ilk maçından önce Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla üç gol atması bile Ronaldo'yu gol atmaya teşvik etmedi. Bu durumu kabullenmek onun için kolay olmadı. Ancak Ronaldo'ya yönelik eleştirilere katılmıyorum. Cristiano her zaman böyle değil miydi? Özellikle son yıllarda. Takım oyununa hiçbir zaman çok aktif katılmazdı ama belirleyici anlarda sahadaki durumu tamamen değiştirebilirdi. Gol atmadığında her şey için onu suçlamak çok kolay. Fakat bir sonraki maçta eleştirmenlerin sesini kestiği kaç kez oldu? Özbekistan milli takımına karşı maçta Cristiano Ronaldo hat-trick yaparsa buna hiç şaşırmam."

Maç saati ve yeri

Özbekistan ve Portekiz milli takımları arasındaki tarihi mücadele, 23 Haziran'da Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak. Bu heyecan verici karşılaşmaya ABD'nin Houston şehrindeki görkemli stadyum ev sahipliği yapacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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