Lionel Messi Dünya Rekorunu Kırdı: Arjantin, Avusturya'yı Mağlup Etti

Arjantin milli takımı, dünya şampiyonluğunu koruma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Dallas'ta oynanan çekişmeli mücadelede son şampiyon, Avusturya'yı 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşma sadece takım sonucuyla değil, futbol efsanesi Lionel Messi tarafından kırılan tarihi rekorla da hafızalara kazındı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Maç beklenmedik gelişmelerle başladı. Henüz 8. dakikada Lautaro Martinez'e yapılan faul sonrası Arjantin lehine penaltı kararı verildi. Ancak Lionel Messi beklenmedik bir şekilde penaltı kaçırarak topu direğin üzerinden dışarı gönderdi. Buna rağmen bu başarısızlık forvet oyuncusunu yıldırmadı ve daha sonra sadece hatasını telafi etmekle kalmayıp, Miroslav Klose'ye ait olan Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu da kırdı.

Tarihi Rekor ve Maçın Kahramanları

Lionel Messi maçta duble yaparak gol sayısını rekor seviyeye taşıdı. Goal.com'un verilerine göre Messi, artık Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu unvanını tek başına elinde tutuyor. Sahadaki performansı ve ikinci yarıdaki aktifliği, Arjantin hücum hattının gücünün hala azalmadığını gösterdi.

Savunma hattında Manchester United'dan Lisandro Martinez ve Tottenham savunmacısı Cristian Romero güven veren bir performans sergiledi. Romero ikinci yarının başında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalsa da, Arjantin savunması Michael Gregoritsch önderliğindeki Avusturyalı hücumculara neredeyse hiç şans tanımadı. Kaleci Emiliano Martinez ise Marcel Sabitzer'in kullandığı tehlikeli serbest vuruşu kurtararak ustalığını bir kez daha kanıtladı.

Orta sahada Rodrigo De Paul her zamanki gibi Messi'nin "koruması" görevini üstlendi ve sağ kanatta büyük bir iş yükü sırtladı. Alexis Mac Allister ise defansif bölgede savunmayı sigortalama ve topu ileri taşıma konusunda aktif rol oynadı. Sol bek Marcos Acuna ise sadece savunmada değil, hücumda da etkili bir oyun sergileyerek galibiyet golüne asist yaptı.

Lionel Messi'nin rekor kırması sevindirici olsa da, teknik heyeti Lautaro Martinez ve Julian Alvarez'in bitiricilik sorunları biraz endişelendiriyor. Bu forvetler maç boyunca birçok net fırsat yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremediler. Gelecek kritik maçlar öncesinde asıl golcülerin formlarını geri kazanması Arjantin için hayati önem taşıyor.