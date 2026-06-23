Jar'da Ronaldo ile Fotoğraf Çektiren Çocuklar Bugün Ona Karşı Oynayabilir

·102·Spor
Jar'da Ronaldo ile Fotoğraf Çektiren Çocuklar Bugün Ona Karşı Oynayabilir

2009 yılı. Taşkent'teki Jar Stadyumu. Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan ziyareti sırasında Bunyodkor akademisi öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirmişti. Bu karenin sahibi Anvar Ilyosov'dur.

Aradan 17 yıl geçtikten sonra, o fotoğraftaki çocuklardan ikisi Ronaldo'ya karşı sahaya çıkma fırsatı yakaladı. Artık onlar Portekizli futbolcuyu dışarıdan izleyen gençler değil, Özbekistan Milli Takımı formasıyla ona rakip olabilirler.

O gün Ronaldo ile aynı karede yer alan çocuklar, bugün onu mağlup etmek için sahaya çıkabilir.

Özbekistan, 23 Haziran'da Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Portekiz ile karşılaşacak. Houston'daki maç, Taşkent saatiyle 22:00'de başlayacak.

ÖzbekistanPortekizCristiano RonaldoBunyodkorJar Stadyumu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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