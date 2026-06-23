2026 Dünya Kupası: Norveç — Senegal 3:2 (Golleri İzleyin)
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2026 Dünya Kupası. A Grubu. 2. Tur
Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda Norveç milli takımı Senegal ile karşı karşıya geldi. Avrupalılar, mücadeleden 3:2'lik net bir galibiyetle ayrıldı. Norveç adına golleri Pedersen ve Holand (duble) atarken, Afrikalıların iki golü de Sarr'a ait oldu.
2026 Dünya Kupası. A Grubu. 2. Tur
23 Haziran. Doğu Rutherford. «MetLife Stadium»
Norveç — Senegal 3:2
Goller: Pedersen 43, Holand 48, 58 (duble) — Sarr 53, 90+3 (duble).
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