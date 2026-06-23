Folarin Balogun Premier League'e dönebilir: Monaco fiyatı belirledi

·35·Spor
Folarin Balogun Premier League'e dönebilir: Monaco fiyatı belirledi

ABD milli takımının yıldız forveti Folarin Balogun'un bu yaz transfer döneminde Monaco'dan ayrılması bekleniyor. İngiliz kulüplerinin ciddi ilgisiyle birlikte, Fransız kulübü as forveti için net bir fiyat belirledi. Arsenal akademisi çıkışlı 24 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulüpleri arasında büyük bir rekabetin başlaması bekleniyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

The Athletic'in haberine göre, futbolcu ve kulüp arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri durma noktasına geldi. Bu nedenle Balogun, kariyerinde yeni bir sayfa açmak amacıyla Fransa Ligi'ni terk etmeye karar verdi. 'Homegrown' (yerli yetişmiş) statüsünde olması, transferi Premier League ekipleri için daha cazip hale getiriyor.

Transfer bedeli ve adaylar

Monaco yönetimi, forvetini 50 milyon Euro'dan daha az bir bedelle bırakmak istemiyor. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, prensilik kulübü yaptığı yatırımdan yaklaşık 20 milyon Euro kâr elde edecek. Şu anda birçok İngiliz devi, futbolcunun temsilcileriyle ön görüşmelere başladı. Ayrıca İtalya Serie A kulüpleri de durumu yakından takip ediyor.

Balogun, Fransa Ligi'nde kendini kanıtlamayı başardı. Reims kiralık döneminin ardından Monaco kadrosuna katılan forvet, toplamda 91 maçta 31 gol atmayı başardı. Sahadaki teknik becerisi ve istikrarı birçok gözlemcinin dikkatini çekiyor.

Dünya Kupası başarısı

Futbolcunun transfer değerinin artmasında, 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici performansı da etkili oldu. Paraguay karşısında duble yapan Folarin Balogun, 1930'dan beri Dünya Kupaları'nda bir maçta iki gol atan ilk Amerikalı futbolcu oldu. ABD milli takımı formasıyla 29 maçta 11 kez rakip ağları sarstı.

Şu an futbolcu tüm dikkatini milli takımın play-off aşamasına vermiş durumda. Menajerleri ise gelen teklifleri değerlendiriyor. Goal.com'un yazdığına göre, turnuvanın sona ermesiyle Balogun için gerçek bir 'açık artırma' başlaması ve Premier League'in önde gelen kulüplerinden birine transfer olması bekleniyor.

Balogun gibi genç ve yetenekli forvetlerin Avrupa'nın beş büyük ligi arasındaki geçişleri her zaman ilgi odağı olduğu için bu transfer futbolseverler için heyecan verici. Yakın zamanda onu dünyanın en güçlü liginde görme ihtimalimiz oldukça yüksek.

Folarin BalogunMonacoPremier LeagueTransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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