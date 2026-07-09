Abdukodir Khusanov'un Lens'e transferinin perde arkası açıklandı

·1·Spor
Abdukodir Khusanov'un Lens'e transferinin perde arkası açıklandı

Manchester City savunmacısı Abdukodir Khusanov'un menajeri Gayrat Hasbiullin, futbolcunun 2023 yılında Fransa'nın Lens kulübüne transfer sürecini anlattı.

Hasbiullin, Khusanov ile birlikte Taşkent'ten İstanbul'a ekonomi sınıfında uçtuklarını, ardından Fransa'ya geçerek futbolcunun Lens kariyerini başlattıklarını belirtti.

Menajer o anları şöyle aktardı: "Kadir'e 'Top 5 ligine gittiğini hissediyor musun?' diye sordum. O ise 'Doğrusunu söylemek gerekirse beni Rusya'ya satacaklarını düşünmüştüm' dedi. Ben de ona her şeyin istediği gibi geliştiğini söyledim."

Hasbiullin'in ifadelerine göre, Khusanov ile yaptıkları ilk görüşmede ona nerede oynamak istediği sorulmuş. Futbolcunun cevabı kısa ve net olmuş: Avrupa'da.

O dönemde Rus kulüplerinden de ciddi bir ilgi vardı ve yüksek meblağlar teklif ediyorlardı. Çevresindekiler ise 'İki yıl Sochi'de oyna, sonra istediğin yere gidersin' şeklinde tavsiyelerde bulunuyordu.

Menajer, bu tür yolların çoğu zaman futbolcunun Avrupa'ya çıkışını garanti etmediğini, bu yüzden Khusanov için Avrupa seçeneğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Lens, Khusanov'u 2023 yılının Mayıs ayında düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda keşfetti. Kulüp gözlemcisi, turnuvaya Arjantin milli takımının stoperini izlemek için gelmişti.

Arjantin'in ilk maçı Özbekistan'a karşıydı. O karşılaşmada Abdukodir Khusanov, gözlemcinin dikkatini çekmeyi başardı.

Gözlemci, Lens'in baş gözlemcisini arayarak Özbekistan'ın ikinci maçını da izlemek için kalmak istediğini belirtti. Çünkü Özbek genç savunmacıdan çok etkilenmişti.

İkinci maçın ardından gözlemci, iki karşılaşmaya dair rapor ve video analizlerini Lens teknik direktörüne gönderdi. Teknik direktör, Khusanov'un oyununu izledikten sonra kulüpten transferi bitirmelerini istedi.

Abdukodir KhusanovLensLigue 1TransferFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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