Klopp'a Almanya'dan Büyük Teklif: Maaş Rakamları da Ortaya Çıktı

·76·Spor
Klopp'a Almanya'dan Büyük Teklif: Maaş Rakamları da Ortaya Çıktı

Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB), Jürgen Klopp'u milli takım teknik direktörlüğüne getirmek için ciddi adımlar attığı bildiriliyor.

Bild'in haberine göre DFB, 59 yaşındaki teknik adama yıllık 7 milyon Euro maaş içeren dört yıllık bir sözleşme teklif etti. Bu rakamın, Almanya Milli Takımı'nı daha önce çalıştıran Julian Nagelsmann'ın kazancından daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Klopp'a dört yıllık sözleşme teklif edildi

Kaynağa göre Almanya Futbol Federasyonu, Klopp ile uzun vadeli bir proje inşa etmek istiyor.

Teklif edilen sözleşme dört yıllık. Bu durum, DFB'nin Almanya Milli Takımı'ndaki bir sonraki dönemi deneyimli ve karizmatik bir teknik adamla başlatma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Yıllık maaş — 7 milyon Euro

Bild'in haberinde, Klopp'a teklif edilen yıllık maaşın 7 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Basında daha önce Julian Nagelsmann'ın Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak yıllık 4-6 milyon Euro civarında maaş aldığı yazılmıştı.

Bu açıdan bakıldığında, Klopp için hazırlanan teklif, Almanya Futbol Federasyonu'nun bu adaya ne kadar ciddi yaklaştığını gösteriyor.

Nagelsmann ile sözleşme feshedildi

3 Temmuz'da Almanya Futbol Federasyonu, Julian Nagelsmann ile olan sözleşmenin vaktinden önce feshedildiğini duyurmuştu.

Bunun ardından DFB, Klopp ile görüşme niyetinde olduğunu açıklamıştı. Şimdi ise bu ilginin somut bir mali teklif seviyesine ulaştığı görülüyor.

Red Bull ile ilgili durum da var

2025 yılından itibaren Jürgen Klopp'un Red Bull şirketinde Küresel Futbol Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

Bu yapıyla olan sözleşmesinin 2029 yılı sonuna kadar olduğu söyleniyor. Bu nedenle Almanya Milli Takımı seçeneğinin Klopp'un gelecek planlarını nasıl etkileyeceği şimdilik cevabı merak edilen bir soru.

Liverpool döneminden sonra yeni bir meydan okuma

Klopp, Red Bull bünyesine katılmadan önce 2015-2024 yılları arasında Liverpool'u yönetmişti.

İngiliz kulübündeki başarılı döneminin ardından ismi birçok kez Almanya Milli Takımı ile anılmıştı. Şimdi ise DFB tarafından sunulan sözleşme bu ihtimali daha da güçlendiriyor.

Alman futbolu yeni teknik direktörünü ararken, temel soru şu olmaya devam ediyor: Klopp, kulüp futbolundaki kariyerinin ardından milli takım projesini kabul edecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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