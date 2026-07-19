Tuchel açıkladı: İngiltere bronz madalyayı nasıl bir zorlukla kazandı?

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa'yı 6:4 mağlup etti. Thomas Tuchel maçtan sonra oyuncuların neredeyse enerjilerinin tükendiğini, ancak karakterlerinin galibiyeti korumalarına yardımcı olduğunu söyledi.

İngilizler ilk yarıda büyük bir üstünlük sağladı, ancak aradan sonra Fransa oyuna dönerek maçı gerçek bir dramaya dönüştürdü.

«İlk yarı harika, ikincisi çok zordu»

Tuchel, İngiltere'nin maçın ilk 45 dakikasını üst düzeyde oynadığını vurguladı. Ancak ikinci yarıda oyuncularda yorgunluk belirtileri açıkça görülmeye başlandı.

«İlk yarı harika geçti, ikincisi ise çok zorlu oldu. Sadece bir günlük dinlenmenin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu gördünüz» dedi teknik direktör.

İngiltere ilk yarıdan sonra 4:0 öndeydi. Fransa aradan sonra baskıyı artırarak farkı azalttı, ancak İngilizler galibiyeti elden bırakmadı.

Tuchel takvimdeki farka dikkat çekti

İngiltere teknik direktörüne göre, Fransa üçüncülük maçı öncesinde toparlanmak için daha fazla fırsata sahipti.

Fransızlar yarı finalden sonra bir gün daha fazla dinlendi ve daha az mesafe kat etti. İngiltere ise sıcak hava ve yüksek rakım koşullarındaki zorlu maçlardan sonra sahaya çıktı.

«Onların takvimi bizimkine kıyasla çok daha rahattı. Biz ise hem sıcak havada hem de yüksek rakım koşullarında oynadık» dedi Tuchel.

Oyuncuların krampları tuttu

Uzman, maç öncesinde takımın fiziksel durumundan endişe duyduğunu gizlemedi. İkinci yarıda bazı oyuncuların krampları tuttu ve oyuna büyük zorlukla devam ettiler.

«Bu hafta boyunca çok yorulduk, enerjimiz neredeyse kalmadı. Bu yüzden takımımızın gösterdiği karakter takdire şayan» dedi.

Fransa'nın hızlı ve teknik oyuncuları, yorgun İngiltere savunmasına ciddi baskı uyguladı. Buna rağmen İngilizler kritik anlarda iki gol daha atarak skoru 6:4'e getirdi.

«Bu takım kendine has bir şey yarattı»

Tuchel, oyuncuların fiziksel durumunun endişe verici olmasına rağmen, iradelerinden asla şüphe duymadığını belirtti.

«Daha önce de söylemiştim, bu takım kendine has bir şey yarattı. Bugün ise bunu bir kez daha kanıtladı» dedi İngiltere teknik direktörü.

Fransa karşısında alınan galibiyet, İngiltere'ye 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nı madalya ile tamamlama imkanı verdi. İngilizler finale çıkamamış olsalar da turnuvayı tarihi bir bronz madalya ve on golün atıldığı unutulmaz bir maçla noktaladı.

Sizce İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki bronz madalyasını bir başarı olarak değerlendirebilir miyiz?