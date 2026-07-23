Barcelona hücum hattını güçlendirdi: Karim Adeyemi Katalan ekibiyle sözleşme imzaladı

·32·Spor
Barcelona hücum hattını güçlendirdi: Karim Adeyemi Katalan ekibiyle sözleşme imzaladı

İspanyol Barcelona kulübü, hücum hattındaki sorunları gidermek amacıyla Almanya milli takımı oyuncusu Karim Adeyemi'nin transferini resmen duyurdu. Borussia Dortmund'dan ayrılan 24 yaşındaki yetenekli futbolcu, Katalan ekibiyle 2031 yılının Haziran ayına kadar sürecek beş yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor. haber

Bu transfer, transfer piyasası uzmanları tarafından yüksek değerlendiriliyor. Goal.com'un haberine göre, transfer bedeli 29 milyon Euro olarak belirlendi ve bu miktar çeşitli bonuslarla daha da artabilir. Karim Adeyemi'nin, takımdan ayrılan Robert Lewandowski ve kiralık sözleşmesi sona eren Marcus Rashford'un yerini doldurması bekleniyor.

Karim Adeyemi, Katalan ekibinin bu yaz transfer dönemindeki ikinci büyük hamlesi oldu. Daha önce kulüp Anthony Gordon ile sözleşme imzalamıştı. Alman forvet, hızı ve çok yönlü yetenekleriyle dikkat çekiyor. Dortmund formasıyla geçirdiği dört yıllık kariyerinde 146 maça çıkıp 36 gol atmayı başardı.

Borussia Dortmund yıldızını neden satmaya karar verdi?

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, bu transferle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Ricken'e göre, futbolcunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kalması ve oyuncunun bizzat Barcelona kadrosuna katılma isteğini dile getirmesi bu kararın temelini oluşturdu. Ricken, kulüp çıkarlarını gözeterek bu anlaşmaya onay verdiklerini vurguladı.

"Karim, son dört yıl boyunca takımımızın önemli bir parçası oldu. Onunla 2024 yılında Şampiyonlar Ligi finaline kadar yükseldik. Ancak bu yaz her iki taraf da kendi yoluna gitmeye karar verdi. Bize Camp Nou'ya transfer olma isteğiyle geldiğinde, tüm çıkarları değerlendirip gitmesine izin verdik," dedi Lars Ricken.

Adeyemi de eski takımına ve taraftarlarına veda etti. 2022 yılında Red Bull Salzburg'dan geldiğinden beri kendisine destek olan herkese teşekkürlerini sundu. Futbolcunun Katalan ekibine uyum sağlamasının zor olmayacağı tahmin ediliyor, çünkü daha önce Almanya milli takımında Hansi Flick yönetiminde ilk maçına çıkmıştı.

Hansi Flick sisteminde yeni fırsatlar

Hansi Flick ve Karim Adeyemi arasındaki önceki iş birliği Barcelona için büyük bir avantaj sağlıyor. Teknik direktör, futbolcunun yeteneklerini yakından tanıyor; Adeyemi ise hem kanatlarda hem de merkez forvet olarak etkili olabilen çok yönlü bir oyuncu. Bu durum, Flick'e taktiksel dizilişleri değiştirme konusunda ekstra seçenekler sunuyor.

Ayrıca Katalan yönetimi hücum hattını güçlendirme çalışmalarını durdurmak istemiyor. Adeyemi transferinin ardından kulübün Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için de görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor. Bu durum, gelecek sezon Barcelona hücum hattının tamamen yeni bir çehreye bürüneceğinin işareti.

BarcelonaKarim AdeyemiTransferBorussia DortmundFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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