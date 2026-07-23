Barcelona'nın yeni silahı: Adeyemi 2031'e kadar imzaladı

·28·Spor
Barcelona'nın yeni silahı: Adeyemi 2031'e kadar imzaladı

Barcelona, Borussia Dortmund'un forveti Karim Adeyemi'nin transferini resmen duyurdu. 24 yaşındaki Alman futbolcu, Katalan kulübüyle 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Kulüp, yeni oyuncunun en önemli iki özelliğini vurguladı: yüksek hız ve hücumun farklı bölgelerinde etkili oynama yeteneği. Şimdi asıl soru şu: Adeyemi, Barcelona'nın hücum hattına nasıl bir değişim getirecek?

Barcelona uzun vadeli planını gösterdi

Katalan kulübü ve Borussia Dortmund, oyuncunun transferi konusunda tam anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Adeyemi'nin sözleşmesi 2031 yılına kadar geçerli olacak. Bu kadar uzun vadeli bir anlaşma, Barcelona'nın onu sadece bir sezonluk çözüm olarak değil, önümüzdeki yıllarda hücum hattının kilit isimlerinden biri olarak gördüğü anlamına geliyor.

Transferin mali şartları kulübün yaptığı açıklamada belirtilmedi.

Kulüp neden özellikle Adeyemi'yi seçti?

Barcelona'nın resmi açıklamasında, Alman futbolcunun çok yönlülüğüne ve hızına özel bir vurgu yapıldı.

«Karim Adeyemi takımımıza hızlı ve çok yönlü bir hücum potansiyeli katıyor. Kariyeri boyunca hem kanatlarda hem de merkez forvet olarak etkili olabileceğini kanıtladı.»

Kulüp ayrıca, oyuncunun güçlü sol ayağının rakip savunmalara karşı önemli bir silah olacağını belirtti.

Adeyemi, hücumun her iki kanadında ve merkez forvet olarak oynayabiliyor. Bu durum, teknik direktörün maç sırasında kadroyu kökten değiştirmeden taktiksel esneklik sağlamasına olanak tanıyor.

Geçen sezonki performansı nasıldı?

Karim Adeyemi, 2025/26 sezonunda Borussia formasıyla Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde etkili istatistikler kaydetti.

Bundesliga'da:

  • 28 maç;

  • 7 gol;

  • 4 asist.

Şampiyonlar Ligi'nde:

  • 9 maç;

  • 3 gol;

  • 2 asist.

Böylece oyuncu, iki büyük turnuvada toplam 10 gol ve 6 asist kaydetti.

Adeyemi Barcelona'ya ne katacak?

Katalan kulübü son sezonlarda, topa dayalı oyunun yanı sıra savunma arkasına hızlı koşular yapabilen oyunculara ihtiyaç duyuyordu.

Adeyemi'nin temel avantajları:

  • yüksek sürat;

  • açık alanda tehlikeli hareketlilik;

  • kanattan merkeze kat etme;

  • sol ayakla sert şutlar;

  • birden fazla hücum pozisyonunda oynama.

Onun gelişi, Barcelona'nın topa sahip olma oyununu korurken hızlı hücumlarda da daha tehlikeli olmasını sağlayabilir.

Münih'ten Katalonya'ya

Karim Adeyemi, Münih'te Nijeryalı bir baba ve Rumen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Alman futbol ekolünde yetişerek hızı ve hücumdaki hareketliliğiyle tanındı.

Şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için İspanya'da. Adeyemi, Barcelona'nın yaz transfer dönemindeki en önemli hamlelerinden biri olarak görülüyor.

24 yaşındaki forvetin Katalonya'daki ilk sezonu, yüksek hızının Barcelona'nın teknik ve kombinasyon odaklı oyun tarzına ne kadar uyum sağlayacağını gösterecek.

Sizce Karim Adeyemi, Barcelona hücumunu güçlendirebilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve haberi bir Barcelona taraftarı arkadaşınıza gönderin.

BarcelonaKarim AdeyemiBorussia DortmundBundesliga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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