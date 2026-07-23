Parma, Milan akademiyasının bir diğer yetenekli yıldızını gözüne kestirdi

·22·Spor
Parma, Milan akademiyasının bir diğer yetenekli yıldızını gözüne kestirdi

İtalya Serie A'ya geri dönen Parma, kadrosunu gençleştirme ve gelecek vaat eden oyuncuları bünyesine katma çalışmalarını sürdürüyor. Kulübün yeni hedefi, Milan altyapısının en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Christian Comotto oldu. Edinilen bilgilere göre, Parma yönetimi oyuncunun durumu hakkında ilk resmi temasları kurdu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre, Parma Sportif Direktörü Federico Cherubini, oyuncunun menajeri Giuseppe Riso ile temasa geçti. Görüşmeler sırasında sadece Comotto değil, Milan taraftarının büyük beklenti içinde olduğu Francesco Camarda'nın durumu da masaya yatırıldı. Her iki oyuncu da şu anda "Rossoneri"nin gelecekteki temel taşları olarak görülüyor.

Christian Comotto, kısa süre önce Milan ile 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Bu, kulübün oyuncuya olan güveninin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Ancak, genç yeteneğin A takımda yeterli süre bulma ihtimalinin düşük olması nedeniyle, başka bir takıma kiralanması seçeneği değerlendiriliyor.

Transfer detayları ve kiralama ihtimali

Parma yönetimi, Comotto'nun takımın orta sahasını güçlendirebilecek, yüksek teknik kapasiteye sahip bir oyuncu olduğuna inanıyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Spezia'da geçiren oyuncu, orada olumlu sinyaller vermeyi başarmıştı. Şimdi ise en üst ligde kendini kanıtlama fırsatı yakalayabilir.

Milan yönetimi, Comotto ve Camarda gibi genç yıldızlarının satışına kesinlikle karşı. Bu nedenle, Parma ile yürütülen görüşmelerde yalnızca geçici kiralama sözleşmesi gündeme gelebilir. Bu durumun her iki taraf için de faydalı olması bekleniyor: Parma kaliteli oyuncular kazanacak, Milan ise altyapıdan yetişen oyuncularının tecrübe kazanmasını sağlayacak.

Christian Comotto şu anda Milan'ın antrenman kampında yer alıyor ve teknik ekip oyuncunun fiziksel durumunu yakından takip ediyor. Parma ise via Aldo Rossi'den (Milan genel merkezi) gelecek nihai cevabı bekliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Serie A'nın yeni sezonunda bu genç yeteneğin performansını izlemek daha da heyecan verici olacak.

İtalya Ligi, futbolseverlerin her zaman ilgi odağında olmuştur. Özellikle Parma gibi köklü kulüplerin elit lige dönüşü ve burada genç yeteneklerin keşfedilmesi, şüphesiz ligin kalitesini daha da artıracaktır.

MilanParmaSerie ATransferlerChristian Comotto
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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