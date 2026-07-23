Manchester United, Eduardo Camavinga transferinde sorun yaşıyor: Mourinho faktörü

·30·Spor
Manchester United, Eduardo Camavinga transferinde sorun yaşıyor: Mourinho faktörü

İngiliz kulübü Manchester United, Real Madrid'in orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın transferi için yürüttüğü müzakerelerde ciddi bir engelle karşılaştı. "Kırmızı Şeytanlar" Fransız yeteneği kadrosuna katmaya büyük ilgi duysa da, oyuncunun kendisi İspanya'nın başkentinde kalmayı öncelik olarak görüyor. Bu durum Goal.com tarafından bildirildi. haber veriyor.

Kulüp yönetimi ve teknik direktör Michael Carrick, Şampiyonlar Ligi'ne dönüş öncesinde kadroyu güçlendirmek amacıyla Eduardo Camavinga'nın temsilcileriyle temasa geçmişti. Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi oyuncuların transferlerinin ardından INEOS yönetimi, takımın "motoru" olarak görülen orta saha hattına elit seviyede bir oyuncu eklemeyi hedefliyor. Ancak ünlü muhabir Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, oyuncunun şu an için Premier League'e taşınmaya niyeti olmadığını belirtti.

Jose Mourinho ve oyuncunun kararı

Manchester United'ın planlarının suya düşmesinin ana nedenlerinden biri olarak Real Madrid'in başına Jose Mourinho'nun gelişi gösteriliyor. Portekizli teknik adam, Camavinga gibi yüksek yoğunluklu ve fiziksel olarak güçlü orta saha oyuncularına verdiği değerle tanınıyor. Eduardo Camavinga, tam olarak Mourinho'nun yönetiminde gerçek potansiyelini sergilemeyi ve ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Fabrizio Romano, Camavinga'nın Madrid'de kalmakta kararlı olduğunu vurguluyor. Geçen sezon oyuncu için biraz zorlu geçmiş olsa da —sakatlıklar ve istikrarsızlık nedeniyle Fransa milli takımının Dünya Kupası kadrosunda yer alamamıştı— bu faktörler onun iradesini daha da güçlendirdi. Oyuncu, ara dönemde Harvard Business School'da eğitim alarak vizyonunu genişletmeye bile vakit ayırdı.

Manchester United ise durumu yakından takip etmeye devam ediyor. Kulüp yönetimi, transfer dönemi kapanana kadar her türlü gelişmeye hazır olmayı planlıyor. Carrick için bir ön libero transfer etmek, takımın Premier League'de şampiyonluk mücadelesi verme şansını artırmak adına hayati önem taşıyor.

Uzmanlara göre, Eduardo Camavinga gelecekte Madrid'den ayrılmaya karar verirse, İngiltere Premier League onun için en muhtemel destinasyon olmaya devam edecek. Ancak şu an için Mourinho faktörü ve oyuncunun kişisel hedefleri, Manchester United'ın bu transfer girişimlerini sonuçsuz bırakıyor. Camavinga gibi çok yönlü oyuncular her takımın oyununu yeni bir seviyeye taşıyabileceği için, bu transferin gerçekleşmesi futbolseverler için de oldukça ilgi çekici olurdu.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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