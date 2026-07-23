Arsenal yeni transferini duyurdu: Leandro Trossard'ın yerine 40 milyon avroluk imza

·69·Spor
Arsenal yeni transferini duyurdu: Leandro Trossard'ın yerine 40 milyon avroluk imza

Londra ekibi Arsenal, transfer piyasasındaki aktifliğini sürdürerek takımdan ayrılan Leandro Trossard'ın yerini dolduracak ismi buldu. İngiliz devi, Yunanistanlı yetenekli hücum oyuncusu Christos Tzolis ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Bu transfer, Londra kulübünün hücum hattını gençleştirme ve rekabeti artırma yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Goal.com bunu bildiriyor.

Goal.com'un haberine göre Arsenal, 2002 doğumlu futbolcu için Belçika şampiyonu Club Brugge'e toplam 40 milyon avro ödeyecek. Birkaç gün önce Leandro Trossard'ın 18 milyon avro karşılığında Türkiye'nin Beşiktaş kulübüne transfer olmasının ardından, Mikel Arteta'nın ekibi hızlı bir şekilde yerini doldurma kararı aldı. Sağlık kontrollerinden başarıyla geçen Tzolis, kulüple 2031 Haziran ayına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.

Avrupa'nın en iyi asist kralı

Christos Tzolis, geride bıraktığımız 2025/2026 sezonunda gösterdiği performansla uzmanların dikkatini çekti. İstatistiklere göre, Avrupa'nın en iyi on ligi içerisinde hiçbir futbolcu Tzolis kadar asist yapamadı. Sezon boyunca 23 asist kaydederek bu alanda kıtada zirvede yer aldı. Ayrıca Belçika Ligi'nde 97 isabetli orta ile en iyi istatistiği yakaladı.

Yunanistan milli takımının da bir parçası olan kanat oyuncusu için İngiliz futbolu yabancı değil. 2021 yılında PAOK takımından 11 milyon avro karşılığında Norwich City'ye transfer olmuştu. O dönem "kanaryalar" formasıyla 30 maça çıkıp 3 gol atmıştı. Daha sonra Twente ve Fortuna Düsseldorf kulüplerinde kiralık olarak forma giyerek yeteneklerini geliştirdi.

Kariyerindeki asıl yükseliş Club Brugge'e transfer olduktan sonra başladı. 2024 yazından bu yana Belçika ekibinin formasını 108 maçta terleten Tzolis, 43 gol ve 45 asistlik bir performans sergiledi. Bu verimlilik Arsenal scoutlarını kayıtsız bırakmadı ve futbolcuyu haftalarca yakından takip ettiler.

Arsenal taraftarları için bu transfer, takımın gelecekteki hedeflerinin bir göstergesi. Christos Tzolis'in sadece sol kanatta değil, hücumun farklı bölgelerinde de görev yapabilmesi Mikel Arteta'nın taktiksel planlarına uyum sağlıyor. İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonunda genç yıldızın nasıl bir başlangıç yapacağı merak konusu.

ArsenalTransferChristos Tzolisİngiltere Premier LigiFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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