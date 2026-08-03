11 altın madalya ve Asya tahtı: Özbekistan MMA'de rakipsiz!

Özbekistan amatör MMA millî takımı, Malezya'da düzenlenen GAMMA Asya Şampiyonası'nı tarihi bir sonuçla tamamladı. Temsilcilerimiz 11 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak takım sıralamasında birinci oldu.

İlginç olan şu ki Kazakistanlı sporcular toplam madalya sayısında Özbekistan'dan daha fazla ödül kazandı. Ancak belirleyici olan şampiyonluk sayısıydı: Komşu ülkede 7, Özbekistan'da ise 11 altın madalya bulunuyor.

Her iki madalyadan biri altın

Açıklanan nihai tabloya göre Özbekistanlı sporcuların kazandığı 20 madalyanın 11'i altın oldu.

Basit bir hesapla bu, tüm madalyaların %55'inin şampiyonluk derecesi olduğu anlamına geliyor. Yani millî takım temsilcileri finale ulaşmakla yetinmeyip belirleyici karşılaşmaların büyük bölümünü kendi lehlerine sonuçlandırdı.

Özbekistan'ın madalya tablosu:

Madalyanın türü Sayı Toplam içindeki payı Altın 11 %55 Gümüş 7 %35 Bronz 2 %10 Toplam 20 %100

Bu gösterge, millî takımın yalnızca geniş bir kadroyla katılım sağladığını değil, aynı zamanda şampiyonluk mücadelelerinde de yüksek verimlilik sergilediğini gösteriyor.

Kazakistan'da madalya çok, ancak altın daha az

Kazakistan millî takımı 7 altın, 9 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 26 madalyayla turnuvada en fazla ödül toplayan takım oldu.

Ancak uluslararası turnuvalarda ülke sıralaması genellikle öncelikle altın madalya sayısına göre yapılır. Altınların eşit olması hâlinde gümüş, ardından bronz madalyalar dikkate alınır.

Bu nedenle 20 madalya kazanan Özbekistan, 26 ödül toplayan Kazakistan'ın üzerinde yer aldı.

Asya Şampiyonası'nın ilk beşi

Görselde yer alan nihai madalya tablosunda Özbekistan'ın ardından Kazakistan ve Kırgızistan takımları sıralanıyor.

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam 1 Özbekistan 11 7 2 20 2 Kazakistan 7 9 10 26 3 Kırgızistan 6 3 3 12 4 Endonezya 5 5 5 15 5 Tacikistan 5 3 4 12

Kırgızistan 6 altınla ilk üçü tamamladı. Endonezya ve Tacikistanlı sporcular ise 5'er şampiyonluk kazandı.

Tayland, Malezya, Filipinler, Türkmenistan, Pakistan, Hindistan, Afganistan, Kamboçya ve Nepal takımları da madalya tablosunda yer aldı.

Şampiyona Malezya'da düzenlendi

İkinci GAMMA Asya Şampiyonası, Malezya'nın Putrajaya–Kuala Lumpur bölgesinde 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. Organizasyon, turnuvayı Asya amatör MMA'sındaki güç ve birlikteliği sergileyen büyük bir kıta turnuvası olarak sundu.

GAMMA, kıta ve dünya şampiyonalarını amatör kurallar kapsamında, olimpik turnuva formatında düzenliyor. Karşılaşmasını kaybeden sporcu turnuvadan elenirken kazanan bir sonraki tura yükseliyor. Bu, her hatanın madalya şansını ortadan kaldırabileceği yüksek baskılı bir sistemdir.

Bu açıdan Özbekistan'ın 11 farklı sıklet veya branşta şampiyon çıkarması, millî takımın teknik, fiziksel ve mental hazırlık düzeyinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu sonuç neden özellikle önemli?

Amatör MMA, profesyonel oktagona geçmeyi planlayan genç dövüşçüler için başlıca deneyim alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Sporcular kısa süre içinde birden fazla müsabakaya çıkmalı, farklı tarzlardaki rakiplere uyum sağlamalı ve millî takım baskısı altında sonuç almalı.

Özbekistan millî takımının birinci olması:

ülkede MMA alanında rekabetçi bir sporcu havuzunun oluştuğunu;

antrenör ekibinin şampiyonluk karşılaşmalarına doğru şekilde hazırlandığını;

takımda erkekler ve kadınlar kategorilerinde sonuç alabilecek sporcular bulunduğunu;

uluslararası turnuvalarda Özbekistan'ın ciddi bir rakip olarak dikkate alınması gerektiğini gösterdi.

Sunulan bilgilerde bireysel şampiyonların, sıkletlerin ve final sonuçlarının tam listesi yer almıyor. Bu nedenle her altın madalyanın sahibiyle ilgili ayrıntılı bilgilerin ayrıca açıklanması bekleniyor.

Şampiyonlar ülkeye döndü

Turnuvayı takım sıralamasında birinci tamamlayan Özbekistan delegasyonu bugün ülkesine döndü. Sporcular, antrenörler ve millî takım yetkilileri başkent havaalanında törenle karşılandı.

Özbekistan bayrağının 11 kez göndere çekilmesi ve toplam 20 madalyayla elde edilen takım zaferi, ülke amatör MMA tarihindeki en parlak sonuçlardan biri olarak kalabilir.

Şimdi temel görev, Kuala Lumpur'da şampiyon olan sporcuları büyük dünya organizasyonlarına hazırlamak ve bu üstünlüğü sonraki turnuvalarda da korumak.

Sizce bu şampiyonlar arasından gelecekte UFC seviyesine ulaşacak dövüşçüler çıkacak mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformlarında spor tutkunlarıyla paylaşın!