Juventus, Emiliano Martínez transferinden vazgeçti

·3·Spor
Juventus, Emiliano Martínez transferinden vazgeçti

İtalya’nın Juventus kulübü, Aston Villa kalecisi Emiliano Martínez’i kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmeleri resmen durdurdu. Taraflar transfer bedeli konusunda anlaşamayınca Torino ekibi bu anlaşmadan tamamen vazgeçmek zorunda kaldı ve transfer döneminin kapanmasından önce alternatif seçenekler aramaya başladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, sosyal medya hesabından Arjantinli dünya şampiyonunun İtalya’ya transferinin gerçekleşmediğini doğruladı. Romano’nun aktardığına göre Juventus ile futbolcunun temsilcileri arasındaki son görüşmeler sonuçsuz kaldı ve anlaşma resmen kapandı.

Güvenilir kaynaklara göre transferin gerçekleşmemesinin nedeni Aston Villa’nın mali talepleri oldu. İngiliz kulübü kalecisi için kesin olarak 8,5 milyon sterlin talep etti ve bu bedel İtalyan devinin bütçesini zorladı. Bunun sonucunda Torino ekibi müzakere masasından tamamen çekilme kararı aldı.

Aston Villa’da değişiklikler

Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, Emiliano Martínez’in şimdilik Aston Villa’da kalacağı anlamına geliyor. Ancak deneyimli kalecinin takımın ilk 11’indeki yeri artık ciddi tehdit altında. Çünkü İngiliz kulübü transfer piyasasında aktif davranarak kadrosuna yeni bir file bekçisi kattı.

Aston Villa, Paris Saint-Germain’in de ilgilendiği Parma kalecisi Zion Suzuki’nin transferini son dakikalarda sonuçlandırdı. Kulüp, yetenekli Japon kaleci için 30 milyon avro ödemeyi kabul etti; bonuslarla birlikte bu rakam 35 milyon avroya çıkabilir. Dünya Kupası’nda güven veren bir performans sergileyen Suzuki’nin ilk 11’de forma için mücadele etmesi bekleniyor.

Juventus’un yeni hedefi

Martínez transferinin gerçekleşmemesinin ardından Juventus, Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario’yu gündemine aldı. Fabrizio Romano’nun haberine göre Torino kulübü, Vicario’yu satın alma zorunluluğu içeren kiralık transferi için şu anda aktif görüşmeler yürütüyor.

İtalyan kaleci, Tottenham’da ilk 11’deki yerini kaybetmişti. Serie A’ya dönmek ve maç ritmini yeniden kazanmak için önünde mükemmel bir fırsat oluştu. Söz konusu transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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