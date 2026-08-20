Drogba, Diomande aracılığıyla Mourinho'ya beklenmedik bir mesaj gönderdi

·22·Spor
Drogba, Diomande aracılığıyla Mourinho'ya beklenmedik bir mesaj gönderdi

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılan yetenekli futbolcu Yan Diomande, Chelsea ve Fildişi Sahili futbolunun efsanesi Didier Drogba ile yaptığı ilginç sohbetin ayrıntılarını anlattı. Drogba, genç yıldıza José Mourinho yönetiminde oynamak ve teknik direktörle nasıl çalışılması gerektiği konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

“İyi bir insan ama çok çalışmalısın”: Drogba'nın tavsiyesi

Yan Diomande, efsanevi forvetle yaptığı görüşme sırasında aldığı uyarı ve tavsiyeleri şöyle hatırladı:

“Birkaç gün önce Didier Drogba ile konuştum. Bana, ‘Dikkatli ol, Mourinho benim babamdır. Çok çalışmalısın ama o harika ve iyi bir insan’ dedi.” — dedi Yan Diomande.

Diomande, Mourinho ve Real Madrid'in yeni sezonuna dair ayrıntılar

Gösterge

Bilgi ve temel gerçekler

Futbolcu

Yan Diomande (Real Madrid'in yaz transferindeki yeni oyuncusu)

Tavsiye veren yıldız

Didier Drogba (Chelsea ve Fildişi Sahili efsanesi)

Teknik direktör

José Mourinho (Real Madrid)

Tarihsel bağ

Drogba, Mourinho'yu her zaman futboldaki babası olarak gördü

İlk resmi maç

22 Ağustos, Cumartesi — Espanyol karşısında deplasman maçı

Mourinho ve Drogba: Futboldaki “baba-oğul” ilişkisi

Didier Drogba, Chelsea'deki başarılı yılları sırasında Portekizli teknik direktör José Mourinho'yu futboldaki babası olarak birkaç kez nitelendirmişti. İkilinin samimi ancak disiplinli ilişkisi, Londra kulübüne çok sayıda kupa kazandırdı. Şimdi Yan Diomande, bu disiplin sınavından Kraliyet kulübünün formasını giyerek geçmek zorunda kalacak.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın yeni sezonundaki ilk resmi maçına 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Espanyol karşısında çıkacak.

Sizce Yan Diomande, José Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in ilk 11'inde önemli bir yıldıza dönüşebilir mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu ilginç haberi Real Madrid taraftarlarıyla hemen paylaşın!

Didier DrogbaJosé MourinhoReal MadridChelseaEspanyol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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