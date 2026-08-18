Luis Enrique transferi: Roma ve Inter yeniden müzakerelere başlıyor

İtalyan futbolunda transfer piyasası kızıştı. Başkent ekibi Roma, yaz transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürerek kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla yeni oyuncular kadrosuna katmaya çalışıyor. Il Tempo’nun haberine göre Giallorossi, Rodrigo Mora transferinin ardından dikkatini Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Enrique’ye çevirdi. Haberi Goal.com aktarıyor .

Edinilen bilgilere göre başantrenör Gian Piero Gasperini, sportif direktör Tony D’Amico’ya takımın her bölgesinde iki eşit kalitede alternatife sahip olması gerektiği yönünde net talimat verdi. Ancak Roma ekibinin mevcut kadrosunda sahanın her bölgesinde oynayabilen ve her iki kanatta da katkı sağlayabilen çok yönlü bir kanat oyuncusu bulunmuyor. Bu nedenle Trigoria temsilcileri, Inter’e ait oyuncu için bir sonraki adımı atmaya hazırlanıyor.

Luis Enrique neden gündemde?

Paris Saint-Germain ve Marsilya gibi kulüplerdeki deneyimiyle tanınan Brezilyalı kanat oyuncusu, teknik ve taktik özellikleri sayesinde teknik ekibin güvenini kazanıyor. Filippo Biafora’nın haberine göre oyuncunun özellikleri, Gian Piero Gasperini’nin kullandığı 3-4-2-1 dizilişine son derece uygun. Ayrıca futbolcunun maaşı ve transfer şartlarının kolaylığı, bu anlaşmayı yönetim için cazip bir fırsata dönüştürüyor.

Bununla birlikte, anlaşmanın hayata geçirilmesinde mali şartlar önemli rol oynayacak. Uzmanlara göre Inter’in oyuncuyu doğrudan 30 milyon avro karşılığında satması pek olası görünmüyor. Bunun yerine, daha önceki başarılı transferlerde uygulanan modellere dayanarak bir anlaşmaya varılması ihtimali daha yüksek.

Olası müzakere şartları

Goal.com ve diğer kaynakların analizine göre transferle ilgili önümüzdeki saatlerde yeni temaslar kurulması planlanıyor. Taraflar, anlaşmanın formatı konusunda zorlu müzakereler yürütebilir. En uygun çözüm olarak satın alma opsiyonlu kiralama formülü değerlendiriliyor.

Özellikle kısa süre önce diğer kulüpler arasında yapılan anlaşmalara benzer şekilde, satın alma zorunluluğu içeren kiralama ve sonraki satıştan Inter’e yüksek bir pay verilmesi şartı en gerçekçi senaryo olarak öne çıkıyor. Taraflar ortak noktada buluşabilirse Luis Enrique kısa süre içinde Roma oyuncusu olabilir.