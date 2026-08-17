Djed Spence Tottenham'dan Inter'e transfer edildi

İngiltere Milli Takımı savunmacısı Djed Spence kariyerine İtalya Serie A'da devam edecek. 35 milyon avro karşılığında Londra ekibi Tottenham'dan Inter'e transfer oldu. Goal.com'un haberine göre 26 yaşındaki futbolcunun İtalya şampiyonuna transfer olmasındaki başlıca nedenlerden biri, kulübün köklü tarihi ve görkemli gelenekleriydi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Yeni bir meydan okuma ve tarihi adım

Spence, sona eren Dünya Kupası'ndaki başarılı performanslarının ardından Cristian Chivu yönetimindeki takımın dikkatini çekmişti. Real Madrid'e transfer olan Denzel Dumfries'in yerini alması beklenen futbolcu, transferi resmileştikten sonra izlenimlerini paylaştı. Spence'e göre kulüp müzesindeki kupalar ve takımın potansiyeli, tercihinde belirleyici rol oynadı.

"Şüphesiz tarihe adım attım. Arkamızdaki tüm o kupalara bir kez bakmak bile yeterli. Bu gerçekten de dev bir kulüp. Bu, benim ve ailem için büyük bir adım," diyen Djed Spence, kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda böyle konuştu.

Avrupa'da zengin deneyim

Serie A, İngiliz savunmacı için yabancı bir ortam değil. Spence, iki yıl önce 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Genoa formasıyla 16 maça çıkmıştı. Ayrıca Tottenham ile sözleşmesi devam ederken Fransa'nın Rennes ve İngiltere'nin Leeds United takımlarında da kiralık olarak forma giyerek değerli deneyim kazandı.

"Yurt dışında oynadığınızda çok şey öğreniyorsunuz. Yabancı ülkelerde geçirdiğim dönemlerde gerçek bir erkek olarak olgunlaştığımı söyleyebilirim ve bu deneyimler için minnettarım," diye ekledi 26 yaşındaki oyuncu.

Inter'de yeni takım arkadaşları

İtalya şampiyonunun yaz transfer dönemindeki beşinci transferi olan Spence, Inter'in soyunma odasında tanıdığı futbolcularla karşılaşacak. Yakın zamanda sona eren Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nda birlikte oynadığı John Stones ve Genoa'daki kiralık döneminden takım arkadaşı olan yedek kaleci Josep Martínez ile yeniden takım arkadaşı olacak.

Bilindiği üzere Djed Spence, Dünya Kupası'nda İngiltere'nin bronz madalya kazanmasına önemli katkı sağlarken turnuva boyunca 19 top kazanımıyla öne çıkmıştı. Yeni takımındaki ilk maçına ve Scudetto'yu koruma yolundaki ilk sınavına, Serie A'nın açılış karşılaşmasında cumartesi günü Monza karşısında çıkması bekleniyor.