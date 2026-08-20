Atlético Madrid'in La Liga zaferi ve Simeone'nin değişiklikleri

·2·Spor
Atlético Madrid'in La Liga zaferi ve Simeone'nin değişiklikleri

Madrid ekibi Atlético, İspanya La Liga'nın yeni sezonuna başarılı bir başlangıç yaparak kendi sahasında Málaga'yı 2-0 mağlup etti. Goal.com'un haberine göre, karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip için zorlu geçse de devre arasında oyuna giren futbolcuların etkisi maçın kaderini belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Madrid ekibinin hücum hattında Julián Álvarez'in yokluğu hissedildi. İlk 45 dakikada ev sahibi ekip hücumlarda yeterli etkinliği gösteremedi ve yalnızca dört fırsat yakalayarak beklenen gol (xG) değerini sadece 0,10 seviyesinde tuttu.

Oyuna Sonradan Giren Oyuncuların Belirleyici Etkisi

İlk yarıdaki durgunluğu fark eden teknik direktör Diego Simeone, 57. dakikada üç oyuncu değişikliğine birden başvurdu. Arjantinli teknik adam Lee Kang-in, Álex Baena ve Giuliano Simeone'yi oyuna alarak taktik planını değiştirdi.

Bu değişiklikler etkisini hemen gösterdi. Atlético Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Lee Kang-in, ceza sahası dışından harika bir şutla takımını öne geçirdi. Kısa süre sonra Álex Baena, frikikten attığı şık golle farkı ikiye çıkararak maçın sonucunu belirledi.

Diego Simeone'nin Maç Sonrası Açıklamaları

Maç sonrası basın toplantısında Arjantinli teknik direktör, ilk yarıdaki zorluklara değinerek oyuna sonradan giren futbolcuların karşılaşmanın seyrini önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı. Simeone, takımının zor bir durumda gereken kaliteyi gösterdiğini belirtti.

"Maça fiziksel açıdan en iyi durumda olan oyuncularla başlamaya çalışıyoruz", diyen Simeone, gazetecilere şöyle konuştu: "İlk yarıda sadece koştuk, gol pozisyonları üretemedik. İkinci yarıda ise değişiklikler oyuna gereken kaliteyi getirdi. Oyuncuların tamamı beklediğimiz kıvılcımı sağladı".

Bu karşılaşmada Atlético Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Lee Kang-in, 21. yüzyılda Atlético Madrid adına La Liga'da gol atan üçüncü en genç futbolcu oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımın oyununda hâlâ ritim eksikliği bulunduğunu ancak aralıksız çalışarak bireysel ve takım olarak daha da gelişeceklerini söyledi.

Bu galibiyet, Madrid ekibine zorlu geçmesi beklenen yeni sezon öncesinde önemli bir psikolojik avantaj sağladı. Atlético Madrid, bir sonraki hafta kendi sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Karşılaşma 23 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Atlético MadridDiego SimeoneLa LigaLee Kang-inFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester City, orta sahayı güçlendirmek için Manu Koné'yi hedef aldıManchester City, orta sahayı güçlendirmek için Manu Koné'yi hedef aldıBugün, 14:18Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili endişelere açıklık getirdiBayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili endişelere açıklık getirdiBugün, 13:58Juventus kadrosunu güçlendirmek için Emerson Palmieri seçeneğini değerlendiriyorJuventus kadrosunu güçlendirmek için Emerson Palmieri seçeneğini değerlendiriyorBugün, 13:53Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly satılabilir mi?Arsenal altyapısından yetişen Myles Lewis-Skelly satılabilir mi?Bugün, 13:14João Cancelo, Barcelona tanıtımının ardından öfkeyle soyunma odasına gittiJoão Cancelo, Barcelona tanıtımının ardından öfkeyle soyunma odasına gittiBugün, 13:11Cavan Sullivan, Lionel Messi'nin takımına karşı oynanan maçta kırmızı kart gördüCavan Sullivan, Lionel Messi'nin takımına karşı oynanan maçta kırmızı kart gördüBugün, 12:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
FIFA, Abdukodir Khusanov'un çarpıcı istatistiklerini açıkladı
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)