Atlético Madrid'in La Liga zaferi ve Simeone'nin değişiklikleri

Madrid ekibi Atlético, İspanya La Liga'nın yeni sezonuna başarılı bir başlangıç yaparak kendi sahasında Málaga'yı 2-0 mağlup etti. Goal.com'un haberine göre, karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip için zorlu geçse de devre arasında oyuna giren futbolcuların etkisi maçın kaderini belirledi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Madrid ekibinin hücum hattında Julián Álvarez'in yokluğu hissedildi. İlk 45 dakikada ev sahibi ekip hücumlarda yeterli etkinliği gösteremedi ve yalnızca dört fırsat yakalayarak beklenen gol (xG) değerini sadece 0,10 seviyesinde tuttu.

Oyuna Sonradan Giren Oyuncuların Belirleyici Etkisi

İlk yarıdaki durgunluğu fark eden teknik direktör Diego Simeone , 57. dakikada üç oyuncu değişikliğine birden başvurdu. Arjantinli teknik adam Lee Kang-in, Álex Baena ve Giuliano Simeone'yi oyuna alarak taktik planını değiştirdi.

Bu değişiklikler etkisini hemen gösterdi. Atlético Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Lee Kang-in, ceza sahası dışından harika bir şutla takımını öne geçirdi. Kısa süre sonra Álex Baena, frikikten attığı şık golle farkı ikiye çıkararak maçın sonucunu belirledi.

Diego Simeone'nin Maç Sonrası Açıklamaları

Maç sonrası basın toplantısında Arjantinli teknik direktör, ilk yarıdaki zorluklara değinerek oyuna sonradan giren futbolcuların karşılaşmanın seyrini önemli ölçüde değiştirdiğini vurguladı. Simeone, takımının zor bir durumda gereken kaliteyi gösterdiğini belirtti.

"Maça fiziksel açıdan en iyi durumda olan oyuncularla başlamaya çalışıyoruz", diyen Simeone, gazetecilere şöyle konuştu: "İlk yarıda sadece koştuk, gol pozisyonları üretemedik. İkinci yarıda ise değişiklikler oyuna gereken kaliteyi getirdi. Oyuncuların tamamı beklediğimiz kıvılcımı sağladı".

Bu karşılaşmada Atlético Madrid formasıyla ilk maçına çıkan Lee Kang-in, 21. yüzyılda Atlético Madrid adına La Liga'da gol atan üçüncü en genç futbolcu oldu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımın oyununda hâlâ ritim eksikliği bulunduğunu ancak aralıksız çalışarak bireysel ve takım olarak daha da gelişeceklerini söyledi.

Bu galibiyet, Madrid ekibine zorlu geçmesi beklenen yeni sezon öncesinde önemli bir psikolojik avantaj sağladı. Atlético Madrid, bir sonraki hafta kendi sahasında Villarreal'i ağırlayacak. Karşılaşma 23 Ağustos Pazar günü oynanacak.