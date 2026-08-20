Enzo Fernández, Rodri’nin yerine uygun aday mı

İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, orta sahasını güçlendirmek ve ön libero bölgesindeki boşluğu doldurmak için aktif şekilde arayışlarını sürdürüyor. Paddy Power’ın haberine göre, İspanyol yıldız Rodri’nin Barcelona’ya transfer olmasının ardından “Şehirliler” için onun yerini doldurabilecek bir oyuncu bulmak büyük ve zorlu bir görev haline geldi. Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere Rodri, geride kalan dönemde yalnızca Manchester City’nin değil, tüm Premier Lig’in en etkili ve taktik açıdan en önemli oyuncularından biri haline gelmişti. Sahadaki performansı takıma istikrar kazandırırken rakipler karşısında üstünlük kurulmasında da belirleyici rol oynuyordu. Bu nedenle ayrılığı, teknik heyet ve kulübün transfer departmanı için ciddi bir probleme dönüştü.

Enzo Fernández seçeneği tartışılıyor

İngiltere Milli Takımı’nın eski forveti Joe Cole’a göre Chelsea orta saha oyuncusu Enzo Fernández, bu görevi üstlenmek için mükemmel teknik profile sahip. Cole, Arjantinli orta sahanın bireysel yetenekleri ve baskı altında oynama becerisinin onu Manchester City için ideal bir transfer hedefi haline getirdiğini belirtti.

Bununla birlikte uzman, bu transferle ilgili sürecin oldukça karmaşık geçeceğini vurguladı. Joe Cole’a göre Enzo Fernández kariyerine devam etmek için yeni meydan okumalar arıyor ve birçok prestijli kulüp onunla ilgileniyor. Bu nedenle transfer görüşmelerinin finansal şartlara bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

Sorun tek bir oyuncuyla çözülebilir mi

Ancak Joe Cole, Rodri gibi eşsiz ve üst düzey bir oyuncunun yokluğunun tek bir futbolcuyla tamamen giderilemeyeceğini de özellikle belirtti. Ona göre Rodri, fiziksel gücü ve taktik zekâsı sayesinde orta sahayı neredeyse tek başına kontrol ediyordu. Manchester City’nin önceki dengesini koruyabilmesi için iki oyuncuya ihtiyaç duyması mümkün.

Şu anda Enzo Fernández’in geleceği ve olası transferi futbol kamuoyu ile medya tarafından yoğun şekilde tartışılıyor. Manchester City yönetimi ise yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek için en doğru kararı verebilmek amacıyla transfer piyasasındaki seçenekleri dikkatle değerlendirmeyi sürdürüyor.