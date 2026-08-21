Tottenham, Savinho transferi için Manchester City’ye 85 milyon sterlin ödeyecek

Londra ekibi Tottenham, yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarından birine imza attı. ESPN’in aktardığı bilgilere göre kulüp, Manchester City’nin kanat oyuncusu Savinho’nun transferi için anlaşmaya vardı ve bu transfer karşılığında 85 milyon sterlin ödeyecek. 22 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve Kuzey Londra ekibiyle uzun vadeli sözleşme imzalaması bekleniyor. Goal.com haber veriyor.

Transferin şartlarına göre Tottenham, 75 milyon sterlini garanti ödeme olarak peşin ödeyecek. Kalan 10 milyon sterlin ise futbolcunun gelecekteki performansına bağlı bonuslar şeklinde verilecek. Taraflar arasındaki görüşmeler geçen yazdan bu yana sürüyordu ve sonunda nihai anlaşmaya varıldı.

Büyük transferler ve kadro yenileme süreci

Savinho, 2024 yılında Troyes’dan Manchester City’ye transfer olmuş ve İngiliz ekibiyle toplam 53 maça çıkmıştı. Brezilyalı oyuncu bu süreçte 2 gol atarken takım arkadaşlarına 12 asist yaptı. Tottenham, geçen yaz futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışmış ancak Savinho Manchester’da kalıp forma rekabetini sürdürmeyi tercih etmişti.

Buna karşın Brezilyalı futbolcu, tamamlanan sezonda Pep Guardiola yönetiminde Premier Lig’de yalnızca yedi maçta ilk 11’de görev aldı. Yaz transfer görüşmelerinin kızıştığı dönemde Savinho, pazar günü Cardiff’te Arsenal’e karşı oynanan Community Shield maçının kadrosuna da alınmadı. Ayrıca kaynaklar, Tottenham’ın Manchester City’nin bir diğer hücumcusu Omar Marmoush için de görüşmelerini sürdürdüğünü doğruluyor.

Finansal denge ve yaz harcamaları

Savinho’nun transferiyle Tottenham’ın yaz transfer dönemindeki toplam harcamaları 300 milyon sterlini aştı. Roberto De Zerbi yönetimindeki ekip, bu yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi başardı. Kulübe Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi yetenekli oyuncular katıldı.

Bunun yanı sıra Londra ekibi, serbest oyuncu statüsündeki Marcos Senesi, Andy Robertson ve Martin Dúbravka ile de sözleşme imzaladı. Tottenham, Luka Vušković, Cristian Romero ve Djed Spence’in satışlarından yaklaşık 140 milyon sterlin gelir elde ederek finansal fair play kurallarına uygun şekilde bütçe dengesini korumayı başardı.