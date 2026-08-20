Bayern Münih, Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili endişelere açıklık getirdi

Münih'in Bayern kulübü, orta saha oyuncusu Jamal Musiala'nın kariyerinin geleceğiyle ilgili endişelere son verdi. Almanya Milli Takımı'nın oyuncusunun sezon öncesi hazırlık maçlarında kısa süreli bilinç kaybı yaşaması taraftarları endişelendirmişti, ancak kulüp yönetimi futbolcunun üst düzeyde oynamaya devam etmesine hiçbir engel bulunmadığını açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre 23 yaşındaki futbolcu, Heidenheim'a karşı oynanan maçta (4-2) sahaya çıktıktan yalnızca altı dakika sonra bilincini kaybetti. Bu, dört gün önce Telekom Kupası kapsamında RB Leipzig ile oynanan karşılaşmada yaşanan benzer olayın tekrarıydı. Sağlık görevlilerinin yardımıyla sahayı terk eden orta saha oyuncusu kapsamlı bir tıbbi muayeneden geçirildi.

Sağlık sorunu ve doktorların değerlendirmesi

Jamal Musiala, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayılmasına neden olan faktörü açıkladı. Futbolcu, tıbbi kontroller sonucunda kısa süreli ve kolayca tedavi edilebilen nörolojik bir işlev bozukluğu teşhisi konulduğunu belirtti. Buna rağmen Musiala, geleceğe iyimser baktığını ve kariyerine başarıyla devam edeceğini vurguladı.

Almanya'nın DPA haber ajansı, Bayern Münih kulübündeki kaynaklara dayanarak duruma açıklık getirdi. Kulüp yetkilileri, Musiala'nın kariyerini tehdit eden herhangi bir unsur bulunmadığını belirtti. Doktorlara danışılarak futbolcunun son maçlara katılımı ayrıntılı biçimde değerlendirilmiş olsa da sahalara dönüş tarihiyle ilgili henüz kesin bir takvim belirlenmediği ifade edildi.

Tıbbi açıklama ve yaklaşan maçlar

Uzmanlara göre bu tür durumlar beyindeki kısa süreli anormal elektriksel aktivite nedeniyle ortaya çıkıyor ve genellikle 10-20 saniye sürüyor. Epilepsi Vakfı'nın verilerine göre bu tür hafif nöbetler, fiziksel aktiviteyi etkilemeden hedefe yönelik tıbbi tedavilerle başarıyla kontrol altına alınabiliyor.

Bayern Münih'in sağlık ekibi şu anda futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Münih ekibi, yeni sezona Almanya Süper Kupası kapsamında Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'a karşı oynayacağı maçla başlayacak. Ardından geçen sezonun lig şampiyonu, Bundesliga'daki ilk maçında Stuttgart'ı kendi sahasında ağırlayacak.