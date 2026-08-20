João Cancelo Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefledi

·0·Spor
João Cancelo Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefledi

Portekizli savunmacı João Cancelo, Katalan ekibi Barcelona'ya resmen katıldıktan sonra duyguları ve gelecek planları hakkında konuştu. Sözleşme detaylarına göre futbolcu, Al-Hilal ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettikten sonra serbest oyuncu olarak Katalan ekibine katıldı. Kulüple 2029 yılına kadar geçerli üç yıllık sözleşme imzaladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Mundo Deportivo'nun haberine göre futbolcu, tanıtım basın toplantısında takımın önünde büyük hedefler bulunduğunu vurguladı. Cancelo, 2015'ten bu yana kazanılamayan Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden Barcelona müzesine götürmenin en önemli hedeflerden biri olduğunu açıkça ifade etti.

Ona göre Barcelona gibi büyük bir kulüp, her zaman tüm turnuvalarda zafer kazanmaya hazır olmalı. Futbolcu, takımın potansiyelini yüksek değerlendirerek kadroda kazanmak için gereken tüm özelliklerin bulunduğunu özellikle vurguladı.

Zafere giden doğru yol

Cancelo, takım ruhu ile deneyimin birleşimi hakkında konuşurken başarının sırrının günlük antrenmanlarda ve karşılıklı yardımlaşmada olduğunu açıkladı. Ona göre kadrodaki deneyimli futbolcular gençlere destek olmalı, gençler de deneyimli oyunculardan öğrenmeli.

«Bence doğru yolda ilerliyoruz, çünkü bu takımda büyük bir potansiyel var ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız», — dedi Portekizli savunmacı ilk açıklamasında.

Real Madrid ile ezeli rekabet

Basın toplantısında Real Madrid'e karşı oynanan maçların önemi de gündeme geldi. Cancelo, ezeli rakibe karşı mücadeleleri ekstra baskı ya da özel bir durum olarak görmediğini belirtti.

Ona göre lig fikstüründeki her rakip aynı derecede önemli ve hangi takıma karşı sahaya çıkılırsa çıkılsın, her maçta yalnızca galibiyet için mücadele edilmesi gerekiyor. Yeni transferin bu güven veren açıklamaları, kulüp taraftarlarında sezon öncesi büyük umutlar yarattı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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