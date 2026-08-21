ESPN Sıralaması: Dünyanın En İyi Orta Sahası Kim?
ESPN, merkez ve defansif orta sahalar için yeni sıralamasını yayınladı. Liste Avrupa futbolunun en büyük yıldızlarını bir araya getirdi, ancak birinci sırayı kimin aldığı özellikle dikkat çekici.
Ana merak konusu şu: Vitinha, Declan Rice ve Rodri arasında ESPN kime en yüksek puanı verdi?
Vitinha zirvede: ESPN en iyi 10 orta sahasını açıkladı
ESPN'in 2026 FC 100 sıralamasında merkez ve defansif orta sahalar arasında birinci sıra PSG ve Portekiz millî takımı oyuncusu Vitinha'nın oldu. Sıralama, oyuncuların geçen sezonki performansları ve genel etkileri dikkate alınarak hazırlandı.
ESPN versiyonuna göre ilk 10
Sıra
Futbolcu
Kulüp
1
Vitinha
PSG
2
Declan Rice
Arsenal
3
Rodri
Barcelona
4
Joao Neves
PSG
5
Pedri
Barcelona
6
Federico Valverde
Real Madrid
7
Joshua Kimmich
Bayern Münih
8
Enzo Fernandez
Chelsea
9
Moises Caicedo
Chelsea
10
Fabian Ruiz
PSG
PSG ve Barcelona orta sahada liderliği elinde bulunduruyor
Listede PSG'den üç oyuncu — Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz yer aldı. Barcelona'dan Rodri ve Pedri, Chelsea'den ise Enzo Fernandez ile Moises Caicedo ilk 10'a girdi.
ESPN değerlendirmesinde oyuncunun sadece kısa vadeli formu değil, tüm sezon boyunca sergilediği istikrarlı performans da ana faktörlerden biri oldu.
Şimdi asıl tartışma: Vitinha gerçekten bir numara mı?
Vitinha birinci sırada yer alırken, Declan Rice ve Rodri onun en yakın takipçileri olarak kaydedildi. Aynı zamanda Pedri'nin sadece beşinci, Valverde'nin ise altıncı sırada yer alması taraftarlar arasında sıcak tartışmalara yol açabilir.
Sizce Vitinha gerçekten dünyanın en iyi merkez veya defansif orta sahası mı? Yoksa birincilik Rice, Rodri veya Pedri'nin mi olmalıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ile diğer sosyal ağlarda paylaşın.
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