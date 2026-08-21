ESPN Sıralaması: Dünyanın En İyi Orta Sahası Kim?

·6·Spor
ESPN Sıralaması: Dünyanın En İyi Orta Sahası Kim?

ESPN, merkez ve defansif orta sahalar için yeni sıralamasını yayınladı. Liste Avrupa futbolunun en büyük yıldızlarını bir araya getirdi, ancak birinci sırayı kimin aldığı özellikle dikkat çekici.

Ana merak konusu şu: Vitinha, Declan Rice ve Rodri arasında ESPN kime en yüksek puanı verdi?

Vitinha zirvede: ESPN en iyi 10 orta sahasını açıkladı

ESPN'in 2026 FC 100 sıralamasında merkez ve defansif orta sahalar arasında birinci sıra PSG ve Portekiz millî takımı oyuncusu Vitinha'nın oldu. Sıralama, oyuncuların geçen sezonki performansları ve genel etkileri dikkate alınarak hazırlandı.

ESPN versiyonuna göre ilk 10

Sıra

Futbolcu

Kulüp

1

Vitinha

PSG

2

Declan Rice

Arsenal

3

Rodri

Barcelona

4

Joao Neves

PSG

5

Pedri

Barcelona

6

Federico Valverde

Real Madrid

7

Joshua Kimmich

Bayern Münih

8

Enzo Fernandez

Chelsea

9

Moises Caicedo

Chelsea

10

Fabian Ruiz

PSG

PSG ve Barcelona orta sahada liderliği elinde bulunduruyor

Listede PSG'den üç oyuncu — Vitinha, Joao Neves ve Fabian Ruiz yer aldı. Barcelona'dan Rodri ve Pedri, Chelsea'den ise Enzo Fernandez ile Moises Caicedo ilk 10'a girdi.

ESPN değerlendirmesinde oyuncunun sadece kısa vadeli formu değil, tüm sezon boyunca sergilediği istikrarlı performans da ana faktörlerden biri oldu.

Şimdi asıl tartışma: Vitinha gerçekten bir numara mı?

Vitinha birinci sırada yer alırken, Declan Rice ve Rodri onun en yakın takipçileri olarak kaydedildi. Aynı zamanda Pedri'nin sadece beşinci, Valverde'nin ise altıncı sırada yer alması taraftarlar arasında sıcak tartışmalara yol açabilir.

Sizce Vitinha gerçekten dünyanın en iyi merkez veya defansif orta sahası mı? Yoksa birincilik Rice, Rodri veya Pedri'nin mi olmalıydı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram ile diğer sosyal ağlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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