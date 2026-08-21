Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Bruno Guimarães'in Sakatlığı Hakkında Bilgi Verdi

İngiltere'nin Arsenal kulübünün teknik direktörü Mikel Arteta, yaz transfer döneminin önemli transferlerinden biri olan Bruno Guimarães'in fiziksel durumu hakkında endişe verici bir açıklama yaptı. ixbt.com'un haberine göre, Newcastle'dan 75 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Brezilyalı orta sahanın takımın yaklaşan maçında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Bu durum, sezonun henüz başında Londra kulübünün taraftarlarında ciddi endişe yarattı. Haberi Goal.com veriyor .

Hatırlanacağı üzere Brezilyalı futbolcu, geçen pazar günü Manchester City karşısında alınan 3-0'lık Süper Kupa galibiyetinde Arsenal formasıyla ilk maçına çıkmıştı. Ancak maç sırasında sakatlanan oyuncunun debutu erken sona ermişti. Cuma günü oynanacak Premier League karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılan Mikel Arteta, 28 yaşındaki orta sahanın durumu hakkında konuştu.

İspanyol teknik adam, futbolcunun iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtse de forma giyip giyemeyeceği konusunda kesin bir şey söyleyemeyeceğini ifade etti. Arteta basın toplantısında, "Göreceğiz, durumu nasıl olacak. İyi ilerliyor ancak yarını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Liderlerin dönüşü ve savunmadaki sorunlar

Guimarães'in durumu belirsizliğini korusa da takım için olumlu gelişmeler de var. Özellikle Bukayo Saka ve Declan Rice'ın takıma dönmesi teknik heyeti sevindirdi. İngiltere Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'nda daha uzun süre mücadele etmeleri nedeniyle oyunculara ek izin verilmişti. Sobha Realty antrenman tesislerine takım arkadaşlarından daha geç katılmalarına rağmen Mikel Arteta, ikisinin de maça hazır olduğunu doğruladı.

Arteta açıklamasında, "Evet, forma giymeye hazırlar" diyerek kısa bir değerlendirme yaptı. Bu gelişme, özellikle Guimarães'in durumu göz önüne alındığında merkezdeki sorunları bir nebze hafifletecek ve oyuncuların dönüşü takıma büyük katkı sağlayacak. Rice ve Saka, geçen sezon Arsenal'in 20 yıllık aranın ardından Premier League şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynamıştı.

Transfer piyasasında hareketlilik ve kadroyu güçlendirme

Buna rağmen savunma hattındaki sakatlıklar teknik direktörün başını ağrıtmaya devam ediyor. Dünya Kupası öncesinde dizinden sakatlanan Jurrien Timber hâlâ forma giyemiyor ve William Saliba ile birlikte uzun süre sahalardan uzak kalacak oyuncular listesinde yer alıyor. Timber'ın iyileşme süreci hakkında konuşan Arteta, oyuncunun henüz takım antrenmanlarına katılmadığını ve birkaç haftaya daha ihtiyaç duyacağını söyledi.

Savunma hattındaki kadro eksikliği, kulübü transfer piyasasında aktif olmaya zorluyor. Basında yer alan haberlere göre Arsenal, Aston Villa'nın savunma oyuncusu Ezri Konsa'nın transferi için 51 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı. Mikel Arteta, 1 Eylül'de transfer döneminin kapanmasına kadar kadroyu güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ve piyasada çok aktif olduklarını kabul etti.