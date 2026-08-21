Tottenham, Omar Marmoush transferi için görüşmelere başladı

·2·Spor
Tottenham, Omar Marmoush transferi için görüşmelere başladı

Londra ekibi Tottenham, hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında aktif adımlar atmaya başladı. Goal.com'un haberine göre İngiliz kulübü, Mısırlı forvet Omar Marmoush'un transferi için Manchester City ile kapsamlı görüşmeler yürütüyor. Taraflar arasında henüz nihai anlaşmaya varılmamış olsa da bu olası transfer, takımın teknik direktörü Roberto De Zerbi için hücum hattında tamamen yeni fırsatlar yaratabilir. Goal.com bu konuda haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Tottenham yönetimi, mevcut sezonda kadroyu güçlendirmek için önemli mali kaynaklar ayırıyor. Londra ekibi transfer döneminde Jan Paul van Hecke, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes gibi oyuncular için toplam 229,5 milyon sterlin harcadı. Ayrıca Manchester City ile kanat oyuncusu Savinho'nun transferi konusunda 75 milyon sterlinlik anlaşmaya varılması da bu projenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Hücum hattındaki sorunlar ve transfer ihtiyacı

Omar Marmoush için yürütülen görüşmeler tesadüf değil ve kulüp içindeki iki temel sorunu çözmeyi amaçlıyor. Son on sekiz aydır birinci forvet Dominic Solanke, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir şekilde forma giyemiyor. Ayrıca Brezilyalı forvet Richarlison mevcut sözleşmesinin son yılına girdi. Bu faktörler, Tottenham için yeni ve güvenilir bir forvet transferini öncelikli görev hâline getirdi.

Mısırlı forvetin kariyerindeki son yıllar oldukça verimli geçti. Oyuncu, Mayıs 2023'te Wolfsburg'dan Eintracht Frankfurt'a serbest oyuncu olarak transfer oldu. Almanya'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 17 gol atmayı başardı ve oyununu daha üst bir seviyeye taşıdı.

Almanya'daki yükseliş ve Manchester City'deki düşüş

Omar Marmoush, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında gerçek bir yıldıza dönüştü. Almanya liginde yalnızca 17 maçta 15 gol atan oyuncu, 9 asist yaptı. Eintracht Frankfurt'tan ayrılana kadar tüm kulvarlarda 26 maçta 20 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Bu denli yüksek istatistikler Manchester City'nin dikkatini çekti ve İngiliz devi, Ocak 2025'te oyuncuyu 59 milyon sterlin karşılığında kadrosuna kattı. Ancak Manchester ekibinde oyuncunun takım içindeki rolü ve forma süresi azaldı. Bunun sonucunda futbolcunun, potansiyelini tam anlamıyla gösterebileceği daha büyük fırsatlar arayarak Londra kulübüne transfer olabileceği belirtiliyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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