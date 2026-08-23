Rekor transfer: Manchester City, Faslı milli takım harika çocuğunu kadrosuna kattı

Yaz transfer döneminin en büyük ve ses getiren anlaşmalarından biri gerçekleşti. İngiltere şampiyonu Manchester City Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi transferini başarıyla tamamladı.

RMC Sport yayın organının saygın gazetecisi Fabrice Hawkins tarafından bildirildiğine göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler tam bir anlaşmayla sonuçlandı. Transfer haberleri konusunda baş uzman Fabrizio Romano da bu dev anlaşmayı tamamen doğruladı.

Lille tarihinin mutlak rekoru ve bonus sistemi

Bu anlaşma finansal açıdan Fransız futbolunda yeni bir sayfa açıyor:

Transfer bedeli: Manchester City, 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu için nakit ve çeşitli başarılara bağlı bonuslarla birlikte toplam 100 milyon avro ödeyecek;

Tarihi satış: Bu rakam, Lille kulübünün tüm tarihindeki en pahalı ve rekor satış olarak kaydedildi.

Bouaddi'nin kariyeri: Ligue 1 ve 2026 Dünya Kupası deneyimi

Genç yaşına rağmen Ayyoub Bouaddi, büyük futbol arenalarında üst düzey maç tecrübesine sahip oldu:

Fransa ligindeki yeri: Geride kalan sezonda Ligue 1 kapsamında Lille formasıyla toplam 30 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı (maçlarda 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü);

Dünya Kupası başarısı: Bouaddi, Fas milli takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta görev alarak uluslararası düzeyde uzmanların dikkatini çekti.

Manchester City, bu stratejik hamle ile orta sahasını uzun yıllar boyunca güçlendirmeyi ve yeni nesil bir lider oluşturmayı hedefliyor.