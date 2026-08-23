Rekor transfer: Manchester City, Faslı milli takım harika çocuğunu kadrosuna kattı

·72·Spor
Rekor transfer: Manchester City, Faslı milli takım harika çocuğunu kadrosuna kattı

Yaz transfer döneminin en büyük ve ses getiren anlaşmalarından biri gerçekleşti. İngiltere şampiyonu Manchester City Fransa'nın Lille kulübünde forma giyen 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi transferini başarıyla tamamladı.

RMC Sport yayın organının saygın gazetecisi Fabrice Hawkins tarafından bildirildiğine göre, iki kulüp arasındaki görüşmeler tam bir anlaşmayla sonuçlandı. Transfer haberleri konusunda baş uzman Fabrizio Romano da bu dev anlaşmayı tamamen doğruladı.

Lille tarihinin mutlak rekoru ve bonus sistemi

Bu anlaşma finansal açıdan Fransız futbolunda yeni bir sayfa açıyor:

  • Transfer bedeli: Manchester City, 18 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu için nakit ve çeşitli başarılara bağlı bonuslarla birlikte toplam 100 milyon avro ödeyecek;

  • Tarihi satış: Bu rakam, Lille kulübünün tüm tarihindeki en pahalı ve rekor satış olarak kaydedildi.

Bouaddi'nin kariyeri: Ligue 1 ve 2026 Dünya Kupası deneyimi

Genç yaşına rağmen Ayyoub Bouaddi, büyük futbol arenalarında üst düzey maç tecrübesine sahip oldu:

  • Fransa ligindeki yeri: Geride kalan sezonda Ligue 1 kapsamında Lille formasıyla toplam 30 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı (maçlarda 7 sarı ve 1 kırmızı kart gördü);

  • Dünya Kupası başarısı: Bouaddi, Fas milli takımı formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda 5 maçta görev alarak uluslararası düzeyde uzmanların dikkatini çekti.

Manchester City, bu stratejik hamle ile orta sahasını uzun yıllar boyunca güçlendirmeyi ve yeni nesil bir lider oluşturmayı hedefliyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Erling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorErling Haaland'ın Barcelona'ya transferi hakkındaki söylentiler tartışılıyorBugün, 12:13Futbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı MaçıFutbol Gecesi: Semerkant'ta Merkez Mücadele ve 19. Haftanın 3 Heyecanlı MaçıBugün, 10:44Islam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıIslam Makhachev, Ian Garry karşısında aldığı zorlu galibiyetin sırrını açıkladıBugün, 10:40Brian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının GeleceğiBrian Madjo: Erling Haaland Örneği ve İngiltere Millî Takımının GeleceğiBugün, 10:36Yıllık 20 milyon: Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan'a transferinin detaylarıYıllık 20 milyon: Gabriel Martinelli'nin Suudi Arabistan'a transferinin detaylarıBugün, 09:20Büyük "temizlik": Barcelona yaz bitmeden 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyorBüyük "temizlik": Barcelona yaz bitmeden 5 yıldızıyla yollarını ayırmayı planlıyorBugün, 09:13
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu