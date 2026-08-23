4 gol: Newcastle - Liverpool maçında nefes kesen beraberlik!

İngiltere Premier Lig'in yeni sezonunun ilk haftası, taraftarlara gerçek bir gerilim filmi tadında bir karşılaşma sundu. Her iki takımın başına yeni getirilen teknik direktörler Matthias Jaissle (Newcastle) ve Andoni Iraola (Liverpool), St. James' Park'ta karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve tavizsiz geçen süper maç, 2-2'lik dramatik bir beraberlikle sonuçlandı.

Merseyside ekibi, karşılaşmanın son uzatma dakikalarında dengeyi sağlayarak deplasmandan değerli 1 puanla dönmeyi başardı.

4 gol ve nefes kesen ikinci yarı

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda başladı:

5. dakika (1-0): Ev sahibinin hızlı atağını Anthony Elanga golle sonuçlandırarak stadı ayağa kaldırdı;

55. dakika (1-1): İkinci yarının başında Liverpool baskıyı artırdı ve Cody Gakpo net bir vuruşla skoru eşitledi;

57. dakika (2-1): Sadece iki dakika sonra oyuna sonradan giren Joe Willock ev sahibini tekrar öne geçirdi;

90+9. dakika (2-2): Hakemin uzatma dakikalarının son saniyelerinde Merseyside ekibi rakip ceza sahasında penaltı kazandı. Beyaz noktaya gelen Dominik Szoboszlai soğukkanlılıkla topu ağlara göndererek takımını mağlubiyetten kurtardı.

Maç raporu ve kadrolar:

Premier Lig. 1. Hafta

Newcastle — Liverpool 2:2

23 Ağustos. St. James' Park

Goller: Elanga (5), Willock (57) — Gakpo (55), Szoboszlai (90+9, penaltı).

Newcastle: Gornichek, Dedic, Botman, Thiaw, Hall, Stoyr (Ramsey, 56), Miley (Bamba, 78), Elanga (Murphy, 76), Wissa (Schär, 90+5), Barnes, Osula (Willock, 56).

Liverpool: Alisson, Frimpong, Jake (Araujo, 70), van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch (Koumas, 78), Wirtz (Mac Allister, 63), Ngumoa (Munoz, 63), Gakpo, Isak.

Sarı kartlar: Wissa (25), Kerkez (30), Frimpong (30), Miley (34), Ramsey (65), Murphy (79), van Dijk (90+1), Gornichek (90+3).

Böylece, Iraola yönetimindeki Liverpool, yeni sezondaki ilk zorlu sınavında irade göstererek deplasmandan beraberlikle döndü.