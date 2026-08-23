Büyük açıklama: Neftchi hocası, valiye verilen sözü ve farklı galibiyetin sırrını açıkladı

·970·Spor
Büyük açıklama: Neftchi hocası, valiye verilen sözü ve farklı galibiyetin sırrını açıkladı

Özbekistan Süper Ligi'nin 19. haftasında Fergana'nın son şampiyon takımı Neftchi kendi sahasında Cizzah'ın Sogdiana kulübünü ağırladı ve 3-0'lık skorla farklı ve ikna edici bir galibiyet aldı. Bu galibiyetle Fergana ekibi, en yakın takipçisi Pakhtakor'a karşı 6 puanlık farkla liderliğini pekiştirdi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Islom Ismoilov gazetecilerin sorularını içtenlikle ve detaylı bir şekilde yanıtladı.

«Bu galibiyet valimize armağan olsun»: Yoğun ve hızlı futbol analizi

Teknik direktör basın toplantısına galibiyet ithafıyla başladı ve öğrencilerinin sergilediği hızlı oyundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

  • Özel ithaf: «Bu galibiyetimizi, dün Muhterem Cumhurbaşkanımız tarafından fedakâr çalışmaları nedeniyle nişanla ödüllendirilen bölge valimiz Khayrulla Khayitboyevich'e armağan ediyoruz. Kendisi Fergana futbolunun gelişmesine çok büyük katkı sağlıyor. Çocuklar sözlerini tuttular»;

  • Sezonun en iyi maçlarından biri: «İlk yarıda ve ikinci yarının ilk 20 dakikasında yoğun ve hızlı bir futbol sergiledik. Hücuma çıkış aşamalarında büyük bir hızla hareket ettik. Taraftarların sevdiği futbol hızdır. Oyundan memnun kaldım, rakibe hiçbir şans tanımadık».

Sogdiana'nın lideri Ljupcho Doriev nasıl etkisiz hale getirildi?

Cizzah ekibinin ana hücum silahı olan Makedonyalı lejyoneri durdurma konusundaki soruya Ismoilov net bir taktik açıkladı:

«Tek bir oyuncuya özel adam adama savunma yapmıyoruz. Ancak Sogdiana'nın oyununun büyük ölçüde Doriev etrafında kurulduğunu biliyorduk. Bu yüzden topu her aldığında etrafında hemen üç oyuncumuzun olmasını sağladık. Kanat beklerimiz talimatı mükemmel bir şekilde yerine getirerek Doriev'i tamamen etkisiz hale getirdi», dedi uzman isim.

Pakhtakor'a karşı merkezî mücadele ve sakatlık durumu

Önümüzdeki kritik karşılaşma öncesinde teknik direktör, takımdaki sağlık durumunu «hassas nokta» olarak nitelendirdi:

  • Liderlerin yokluğu: Önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle doktorlar onları iyileştirmek için maksimum çabayı gösteriyor, ancak Pakhtakor maçına kadar tam olarak sahalara dönmeleri zor görünüyor;

  • Taktik ve zorunlu kanat hücumları: «Aslında sadece kanattan hücum etme taraftarı değilim. Ancak birçok takım bize karşı 10 kişiyle derinde savunma yapıyor. Onları yerinden oynatmak için mecburen kanatlardan orta yapmak zorunda kalıyoruz».

Islom Ismoilov'un öğrencilerinin sergilediği anlamlı ve şiddetli oyun, Neftchi'nin üst üste şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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