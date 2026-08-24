Shomurodov ve Fayzullayev Trabzon'da nasıl oynadı? Puanlar açıklandı

Türkiye Süper Ligi'nin 2. haftasında İstanbul ekibi Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'a 1-2 mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmada Özbekistan milli takımının liderleri ilk dakikalardan itibaren ilk 11'de yer aldılar.

Dünyaca ünlü Flashscore portalı, maçın ardından Özbek futbolcuların bireysel istatistiklerini ve maç puanlarını açıkladı.

Eldor Shomurodov: Gol, 1,14 xG ve 6,8 puan

Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Shomurodov, takımının en aktif oyuncularından biri oldu:

Şutlar ve tehlike: Rakip kaleye 4 şut gönderdi, gol beklentisi ( xG ) 1,14 olarak gerçekleşti;

Pas isabeti: 16 pastan 14'ü takım arkadaşlarına ulaştı ( 88% isabet);

Penaltı ve ikinci gol: Kendi kazandırdığı penaltı vuruşunu soğukkanlılıkla gole çevirdi;

Final puanı: Flashscore portalı Shomurodov'un performansını 6,8 puan ile değerlendirdi.

Dikkat çekici bir şekilde, geçen sezon Türkiye liginin gol kralı olan Eldor, yeni sezona da yüksek verimlilikle başladı; ilk 2 haftanın her ikisinde de (Kocaelispor ve Trabzonspor'a karşı) gol atarak gol sayısını 2'ye çıkardı.

Abbosbek Fayzullayev'in rakamları: 6,1 puan

Hücum hattında yaratıcı bir rol üstlenen orta saha oyuncusu Abbosbek Fayzullayev, portaldan 6,1 puan aldı:

Şutlar: Rakip kaleye 2 şut gönderdi;

Topla buluşma: Maç boyunca 28 kez topla buluştu;

Pas isabeti: 14 pasın 12'sini hatasız bir şekilde adrese teslim etti (86% oran).

Başakşehir deplasmandan puansız dönse de, Özbek lejyonerlerin hücumdaki aktifliği ve golcülük yetenekleri, sezon boyunca takımın ana güç kaynağı olmaya devam edeceklerini gösteriyor.