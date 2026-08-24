“Onlardan memnunum”: Luis Enrique, Rennes maçındaki zorlu geri dönüşün sırrını açıkladı

Fransa Ligue 1'in yeni sezon açılış maçında son şampiyon PSG, Rennes deplasmanında beklenmedik bir baskıyla karşılaştı. İlk 45 dakikayı 0-2 geride kapatan Paris ekibi, ikinci yarıdaki taktiksel değişiklikler ve yedek kulübesinden gelen oyuncuların katkısıyla 2-2'lik bir beraberliğe imza attı.

Maçın ardından Paris ekibinin teknik direktörü Luis Enrique kulübün resmi internet sitesine verdiği röportajda sahada yaşanan zorlu anları açık yüreklilikle değerlendirdi.

“İlk yarıda kontrolü kaybettik”: Teknik direktörün samimi itirafı

İspanyol çalıştırıcı, rakibin uyguladığı yoğun baskıyı ve takımının yaptığı başlangıç hatalarını gizlemedi:

“Bu maç normalden daha zordu. İlk yarıda kontrolü tamamen kaybettiğimiz anlar oldu. Çok zor bir durumdu”, dedi Enrique.

Paris ekibinin hocası, devre arasındaki konuşmaların ve yapılan taktiksel düzeltmelerin takımı mağlubiyetten kurtarmada önemli rol oynadığını vurguladı.

“Beş oyuncu görevini mükemmel yaptı”

Luis Enrique, oyunun gidişatını değiştiren faktör olarak yedek kulübesinden oyuna dahil olan isimlere özel bir parantez açtı:

Yedek kulübesinin gücü: “Bazı değişiklikler yapmaya çalıştık ve özellikle maç sırasında oyuna giren beş oyuncudan çok memnunum. Hepsi görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirdi”;

Taraftar desteği: “Taraftarlar harika. Takımımız nasıl oynarsa oynasın, bize her zaman güveniyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz ve sonraki maçlarda çok daha iyi oynayabileceğimizi umuyorum”.

Hatırlatmak gerekirse, 46. dakikada oyuna dahil olan yeni İspanyol forvet Ferran Torres'in dublesi (71 ve 82. dakikalar), PSG'yi deplasmanda kaçınılmaz bir mağlubiyetten kurtarmıştı.