Eski Liverpool yıldızları Türkiye'de: Fabinho, Trabzonspor'a transfer oldu

·40·Spor
Eski Liverpool yıldızları Türkiye'de: Fabinho, Trabzonspor'a transfer oldu

Türkiye'nin Trabzonspor kulübü, bir başka üst düzey transferi resmen duyurdu. Brezilyalı deneyimli defansif orta saha oyuncusu Fabinho, Türk kulübüyle sözleşme imzalayarak kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye serbest oyuncu statüsünde transfer

Daha önce Suudi Arabistanekibi Al-Ittihad'ın formasını giyen Fabinho, Cidde temsilcisiyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak Trabzonspor'a katıldı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin süresi henüz açıklanmadı.

Fabinho'nun transferi ve istatistikleri rakamlarla

Göstergeler

Detaylar ve bilgiler

Futbolcu

Fabinho (Brezilya)

Yeni takımı

Trabzonspor (Türkiye)

Önceki kulübü

Al-Ittihad (Suudi Arabistan)

Transfer durumu

Serbest oyuncu (Bedelsiz)

Eski takım arkadaşı

Mohamed Salah (şu anda Trabzonspor'da)

Geçen sezonki performansı

43 maç, 3 gol, 4 asist

Salah ile yeniden aynı takımda

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Trabzonspor kadrosunda Fabinho'nun Liverpool'dan eski takım arkadaşı olan Mısırlı forvet Mohamed Salah'ın da yer alması. Böylece Anfield'da birlikte büyük kupalar kazanan iki yıldız futbolcu, artık Türkiye liginde yan yana mücadele edecek.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan kulübü formasıyla tüm kulvarlarda toplam 43 maça çıkmış, 3 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Sizce Fabinho ve Mohamed Salah ikilisi, Trabzonspor'u Türkiye Süper Lig şampiyonu yapabilir mi?

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bu ses getiren transfer haberini futbolseverlerle hemen paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Husanov-Guehi tandemi ve Maresca'nın «bomba» taktiği: Manchester City'de büyük değişimlerHusanov-Guehi tandemi ve Maresca'nın «bomba» taktiği: Manchester City'de büyük değişimlerBugün, 13:31Dünyada tek: Özbekistan Süper Ligi gezegenin en eşsiz şampiyonası seçildi!Dünyada tek: Özbekistan Süper Ligi gezegenin en eşsiz şampiyonası seçildi!Bugün, 13:17«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladı«Ayak hareketi»: İngiliz basını Özbek boksunun dünyayı fethetme sırrını açıkladıBugün, 13:09100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!100% ikili mücadeleler: Husanov Manchester City formasıyla resital sundu!Bugün, 13:01City'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiCity'den mega transfer: Rodri'nin yerine Ayoub Bouaddi sağlık kontrolünden geçtiBugün, 12:58«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf etti«Geçen sefer beni ölümüne dövmüştü»: Merab Dvalishvili tüm gerçekleri itiraf ettiBugün, 12:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Husanov’un dedesi vefat etti: City kampından ayrıldı (video)
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu
Cristiano Ronaldo, Harry Kane için uyarı oldu