Eski Liverpool yıldızları Türkiye'de: Fabinho, Trabzonspor'a transfer oldu

Türkiye'nin Trabzonspor kulübü, bir başka üst düzey transferi resmen duyurdu. Brezilyalı deneyimli defansif orta saha oyuncusu Fabinho, Türk kulübüyle sözleşme imzalayarak kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye serbest oyuncu statüsünde transfer

Daha önce Suudi Arabistanekibi Al-Ittihad'ın formasını giyen Fabinho, Cidde temsilcisiyle olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak Trabzonspor'a katıldı. Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin süresi henüz açıklanmadı.

Fabinho'nun transferi ve istatistikleri rakamlarla

Göstergeler Detaylar ve bilgiler Futbolcu Fabinho (Brezilya) Yeni takımı Trabzonspor (Türkiye) Önceki kulübü Al-Ittihad (Suudi Arabistan) Transfer durumu Serbest oyuncu (Bedelsiz) Eski takım arkadaşı Mohamed Salah (şu anda Trabzonspor'da) Geçen sezonki performansı 43 maç, 3 gol, 4 asist

Salah ile yeniden aynı takımda

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Trabzonspor kadrosunda Fabinho'nun Liverpool'dan eski takım arkadaşı olan Mısırlı forvet Mohamed Salah'ın da yer alması. Böylece Anfield'da birlikte büyük kupalar kazanan iki yıldız futbolcu, artık Türkiye liginde yan yana mücadele edecek.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan kulübü formasıyla tüm kulvarlarda toplam 43 maça çıkmış, 3 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Sizce Fabinho ve Mohamed Salah ikilisi, Trabzonspor'u Türkiye Süper Lig şampiyonu yapabilir mi?

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