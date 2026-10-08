Dana White, UFC'nin güncel gerçek değeri hakkında sansasyonel bir açıklama yaptı

Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'nin (Ultimate Fighting Championship) patronu Dana White, şirketin bugünkü piyasa değeri hakkında cesur bir açıklamada bulundu. Organizasyon başkanına göre, son büyük yayın anlaşmaları ve küresel spor pazarındaki trendler göz önüne alındığında, UFC markasının 50 milyar dolar değerinde olabileceği tahmin ediliyor.

The Diary programında konuşan White, bu rakamı spor endüstrisindeki en değerli kulüplerin satışlarıyla kıyasladı.

«Onu 2 milyon dolara satın almıştık»: Başarı fenomeni

Dana White, promosyonun yönetimine geldiği ilk yılları hatırlatarak kısa sürede elde edilen devasa büyümeye dikkat çekti:

Güvensizlik dönemi: «Bu işe başladığım zamanlarda ona inanan çok az kişi vardı. Çoğu kişi bu alanın geleceği olmadığını düşünüyordu», diye hatırlıyor organizasyonun lideri;

2 milyon dolarlık yatırım: 2001 yılında iflasın eşiğinde olan organizasyon sadece 2 milyon dolar karşılığında satın alınmış ve günümüzde gezegenin en kârlı spor projelerinden birine dönüşmüştür;

Lakers ile kıyaslama: «Eğer NBA'in efsanevi kulübü Los Angeles Lakers 12,5 milyar dolara satıldıysa, UFC şu anda en az 50 milyar dolar eder», diye belirtti White.

Paramount ile rekor düzeyde sözleşme

Promosyonun finansal değerinin hızla artmasında yakın zamanda imzalanan medya sözleşmesi önemli bir itici güç oldu:

7,7 milyar dolarlık anlaşma: UFC ile dünyanın büyük medya holdinglerinden biri olan Paramount şirketi arasında 7 yıllık özel bir ortaklık anlaşması imzalandı;

Medya yayınlarının kontrolü: Bu anlaşma, dövüşlerin canlı yayınlanması ve dijital içeriğin küresel dağıtım haklarını kapsamaktadır;

Spor pazarında yeni rekor: Yıllık 1 milyar dolardan fazla gelir getiren bu tarihi sözleşme, UFC markasının izleyici kitlesi ve ticari çekiciliğinin yeni bir seviyeye ulaştığını kanıtlıyor.

Sadece 20 yılı aşkın bir sürede küçük turnuvalardan küresel bir medya devine dönüşen UFC, günümüzde sadece dövüş endüstrisinde değil, tüm dünya profesyonel sporunda en değerli ve etkili varlıklardan biri haline geldi.