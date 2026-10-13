Odil Hamrobekov'un formasını giydiği Traktor ilk puanını aldı

Asya kıtasının en prestijli kulüp turnuvası olan AFC Şampiyonlar Ligi Elit Batı bölgesinde 2. hafta maçları oynandı. 12 Ekim'de gerçekleşen karşılaşmalarda Özbekistan milli takımı orta saha oyuncusu Odil Hamrobekov forma giydiği İran ekibi Traktor önemli bir maçta sahaya çıkarken, turnuvanın son şampiyonu unvanına sahip Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı ise bir galibiyet daha elde etti.

Vatandaşımız Odil Hamrobekov, kulübünün ilk 11'inde sahaya çıktı ve maçı tamamladı.

Traktor, Katar ekibiyle oynadığı maçta ilk puanını hanesine yazdırdı

İran kulübü, Katar'ın Al Shamal takımıyla oynadığı zorlu mücadelede gol bulamadı:

Sahada 90 dakika: Özbekistan milli takımı oyuncusu Odil Hamrobekov, merkez orta sahada 90 dakika boyunca görev yaparak takımının savunma ve hücum dengesini korumada aktif rol oynadı;

Gol sesi çıkmayan beraberlik ve ilk puan: Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Tebriz ekibi 1 puanla puan durumunda 11. sırada yer alırken, Al Shamal 2 puanla 9. sırada bulunuyor.

Son şampiyon Al Ahli liderliğini pekiştirdi

Turnuvanın son şampiyonu Suudi Arabistan'ın Al Ahli kulübü, deplasmanda BAE temsilcisi Al Wasl'ı mağlup etmeyi başardı:

Deplasmanda 1-3'lük skor: Şampiyon takımda Ibanez (20. dakika), Trincao (58. dakika) ve Al-Buraikan (90+1. dakika) tarafından atılan goller takıma üç puanı getirdi;

Ev sahibinin tek cevabı: Al Wasl forması giyen Malheiro, ilk yarının uzatma dakikalarında (45+3) gol atarak farkı azaltabildi;

Puan durumundaki son durum: Galibiyetin ardından 4 puana ulaşan Al Ahli, Batı bölgesinde liderliğe yükselirken, henüz puanı bulunmayan Al Wasl 14. sırada yer alıyor.

AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki kıran kırana mücadeleler her hafta daha da kızışıyor.