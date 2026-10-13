Çin'de yapay zeka ile oluşturulan sanal bir sanatçıya kimlik verildi

Çin'de yapay zeka tarafından oluşturulan Yuri adlı sanal şarkıcıya özel bir dijital kimlik belgesi verildi. Bu gelişme 7 Ekim 2026 tarihinde ABC News tarafından duyuruldu.

Pekin'in Yizhuang bölgesinde 11 Haziran'da Yuri'ye ülkedeki ilk «dijital sanatçı kartı» takdim edildi. Belgede sanal karakterin adı, doğum tarihi, adresi ve dış görünüşüne dair bilgiler yer alıyor. Bu girişim, yapay zeka ile oluşturulan sanatçıların faaliyetlerini yasal bir çerçeveye oturtmayı amaçlıyor.

Yuri gerçek bir insan değil, yapay zeka teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş sanal bir şarkıcıdır. Karakterin tasarımı, teknolojik yönetimi ve faaliyetleri bir uzman ekip tarafından yürütülmektedir. Sanal sanatçı, Çin'in sosyal medya platformlarında 100 binden fazla takipçiye sahiptir.

Yeni düzenleme kapsamında, Yuri'yi yöneten ekip, onun adına dijital yuan için kurumsal bir cüzdan açma ve ticari iş birlikleri gerçekleştirme imkanına kavuştu. Eylül 2026'da Çinli yetkililer, Yuri ve bir diğer sanal sanatçı KOKO'nun dijital yuan kurumsal cüzdanına sahip olan ilk dijital karakterler arasına girdiğini açıkladı.

Çin'de sanal insan endüstrisi hızla gelişiyor. Bu karakterler reklam, moda, oyunlar, canlı yayınlar ve diğer alanlarda kullanılıyor. Bununla birlikte, bu tür teknolojiler telif hakları, kişisel verilerin korunması ve sanal karakterlerin faaliyetlerinden kimin sorumlu olacağı gibi konuları da gündeme getiriyor.