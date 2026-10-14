Atletico Madrid, Manchester United'ı mağlup etti

·47·Spor
Atletico Madrid, Manchester United'ı mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Atletico Madrid kendi sahasında Manchester Unitedile karşılaştı ve rakibini mağlup etti. Madrid ekibi maça hızlı başlayarak henüz ilk dakikada golü buldu. İkinci yarıda bir gol daha kaydeden ev sahibi ekip galibiyeti garantiledi.

Pablo Barrios 1. dakikada Atletico'yu öne geçirdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında Manchester United oyuncusu Leny Yoro kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 79. dakikada Ademola Lookman Madrid ekibinin ikinci golünü attı.

Maç istatistiklerine göre her iki takım da kaleye 9'ar şut çekti. İsabetli şut sayısı da eşit oldu; her iki takımın da 4'er isabetli şutu vardı.

Topa sahip olma oranında Atletico %62 ile üstünlük sağladı. Madrid ekibi 623 pas yaparak %90 isabet oranına ulaştı. Manchester United ise 357 pas yaparken %87 isabet oranında kaldı.

Atletico oyuncuları 11, rakipleri ise 13 faul yaptı. Her iki takım da birer sarı kart görürken, Manchester United oyuncusunun gördüğü kırmızı kart maçın en önemli olaylarından biri oldu. Köşe vuruşlarında ise İngiliz ekibi 5-2 üstünlük sağladı.

Atletico MadridManchester UnitedPablo BarriosAdemola LookmanLeny Yoro
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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