Galatasaray, Barcelona karşısında ağır bir mağlubiyet aldı

·44·Spor
Galatasaray, Barcelona karşısında ağır bir mağlubiyet aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Barcelona, Galatasaray deplasmanında galip geldi. Karşılaşma ev sahibinin golüyle başlasa da, ilerleyen dakikalarda Katalanlar kontrolü ele aldı ve maç sonunda dört gol atmayı başardı.

Aleksey Batrakov 28. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi. Barcelona, ilk yarının bitimine iki dakika kala João Cancelo'nun golüyle skoru eşitledi.

İkinci yarıda konuk ekip ataklarını sıklaştırdı. Fermin López 50. dakikada, Anthony Gordon ise 53. dakikada ağları sarstı. 65. dakikada Karim Adeyemi bir kez daha rakip fileleri havalandırarak Barcelona'nın üstünlüğünü perçinledi.

Maç istatistiklerine göre Barcelona 23 şut çekti ve bunların 12'si isabetli oldu. Galatasaray'ın şut sayısı ise 2'de kaldı.

Topa sahip olma oranında konuk ekip %65 ile üstünlük sağladı. 628 pas yaparak %92 isabet oranına ulaştılar. Galatasaray 274 pas yaparken, isabet oranı %72 oldu.

Faul sayısı ev sahibinde 12, Barcelona'da 10 oldu. Galatasaray iki sarı kart görürken, konuk ekip maçı kartsız tamamladı. Köşe vuruşlarında da Barcelona 6-1 üstünlük kurdu.

BarcelonaGalatasarayUEFA Şampiyonlar LigiFutbolMaç Özeti
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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