Hindistan'da erkekler kadın geceliğiyle ATM'den para çaldı (video)

·67·Dünya
Hindistan'da erkekler kadın geceliğiyle ATM'den para çaldı (video)

Hindistan'ın Telangana eyaletinde sıra dışı bir ATM hırsızlığı yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler olay yerine ambulansla gelerek, kadın gecelikleri ve maskelerle ATM'yi kırıp içindeki paraları çaldı. Konuyla ilgili haberi Zakon.kz duyurdu.

Olay, Kamareddi bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, gece saat 01:00 civarında banka binasının önüne ambulansa benzeyen bir aracın geldiği görülüyor. Araçtan, kadın geceliği giymiş ve yüzleri maskeli erkekler iniyor.

Saldırganlar, özel kesici aletler kullanarak ATM'yi kırdı, içindeki tüm nakit parayı alarak olay yerinden kaçtı.

Sabah saatlerinde yerel halk ATM'nin kırıldığını fark ederek polise haber verdi. Kolluk kuvvetleri şu anda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etmeye ve kaçış rotalarını belirlemeye çalışıyor.

Müfettişler ayrıca, suçluların kullandığı aracın gerçek bir ambulans mı olduğu yoksa başka bir aracı ambulans görünümüne mi soktukları sorusuna da açıklık getirmeye çalışıyor.

ATM'den ne kadar para çalındığı henüz bilinmiyor. Kesin miktar banka yetkilileri tarafından hesaplanıyor.

TelanganaKamareddiATM HırsızlığıHindistanAsayiş
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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