Fransa'da 17 yaşındaki ragbici maç sırasında aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti

Fransa'nın «Union du Bassin Marmandais» kulübünün 17 yaşındaki ragbi oyuncusu Clea Mene, maç sırasında aldığı ağır darbe sonucu hayatını kaybetti. Bu durum «RMC Sport» ve Fransız yerel basını tarafından duyuruldu.

Olay, 17 Ekim'de Lot-et-Garonne departmanında «Agen Agglo Rugby» takımına karşı oynanan gençlik maçında meydana geldi. Mücadele sırasında Mene başına şiddetli bir darbe aldı. Ardından kalbi durdu. Sağlık ekipleri sahada kalp masajı uyguladı ve sporcu hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorlar tüm müdahalelere rağmen onu kurtaramadı. Kulüp, ragbicinin vefatını 21 Ekim'de açıkladı.

Fransa Ragbi Federasyonu, merhumenin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayın nedenlerini belirlemek için her türlü önlemin alınacağını bildirdi. Trajediden etkilenen takım arkadaşları ve diğer katılımcılar için psikolojik destek de sağlandı.