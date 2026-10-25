Fransa'da 17 yaşındaki ragbici maç sırasında aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti

·4·Spor
Fransa'da 17 yaşındaki ragbici maç sırasında aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti

Fransa'nın «Union du Bassin Marmandais» kulübünün 17 yaşındaki ragbi oyuncusu Clea Mene, maç sırasında aldığı ağır darbe sonucu hayatını kaybetti. Bu durum «RMC Sport» ve Fransız yerel basını tarafından duyuruldu.

Olay, 17 Ekim'de Lot-et-Garonne departmanında «Agen Agglo Rugby» takımına karşı oynanan gençlik maçında meydana geldi. Mücadele sırasında Mene başına şiddetli bir darbe aldı. Ardından kalbi durdu. Sağlık ekipleri sahada kalp masajı uyguladı ve sporcu hastaneye kaldırıldı.

Ancak doktorlar tüm müdahalelere rağmen onu kurtaramadı. Kulüp, ragbicinin vefatını 21 Ekim'de açıkladı.

Fransa Ragbi Federasyonu, merhumenin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, olayın nedenlerini belirlemek için her türlü önlemin alınacağını bildirdi. Trajediden etkilenen takım arkadaşları ve diğer katılımcılar için psikolojik destek de sağlandı.

Clea MeneFransa Ragbi FederasyonuUnion du Bassin MarmandaisRagbiFransa
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Patrick Vieira sert konuştu: Fransa'da liderler neden ortalıkta görünmedi?Patrick Vieira sert konuştu: Fransa'da liderler neden ortalıkta görünmedi?15 Temmuz 13:31Samuel Eto'o: Kylian Mbappe Fransa'da yeterince değer görmüyorSamuel Eto'o: Kylian Mbappe Fransa'da yeterince değer görmüyor13 Temmuz 19:16Liam Rosenior Paris'e döndü: İngiliz teknik adam Fransa'da göreve başladıLiam Rosenior Paris'e döndü: İngiliz teknik adam Fransa'da göreve başladı7 Temmuz 17:54Cannavaro, Dünya Kupası'nda neden üç stoperle oynadığını açıkladıCannavaro, Dünya Kupası'nda neden üç stoperle oynadığını açıkladı5 Ağustos 17:10Fransa’da sansasyon: Lens, PSG’yi yenerek Süper Kupa’yı kazandıFransa’da sansasyon: Lens, PSG’yi yenerek Süper Kupa’yı kazandı17 Ağustos 08:50Milan savunmacısı Zachary Athekame kariyerine Fransa’da devam edecekMilan savunmacısı Zachary Athekame kariyerine Fransa’da devam edecek14 Ağustos 21:32
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi