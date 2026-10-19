«Bir kümeste tek bir horoz olur»: Laporta, Mbappé'nin Real Madrid'e transferini hata olarak nitelendirdi

İspanyol futbolunun ezeli rakipleri arasındaki rekabet saha dışında da yeni bir boyuta taşınıyor. Katalan Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta Real Madrid'in transfer politikası ve Fransız süperstar Kylian Mbappé'nin Madrid ekibindeki performansı hakkında sert ve eleştirel açıklamalarda bulundu.

Laporta'ya göre, 2024 yazında Paris Saint-Germain'den Madrid'e transfer olan forvet, 'Los Blancos'u güçlendiremedi, aksine takım içindeki dengeyi bozdu.

The Touchline dergisine röportaj veren Barcelona başkanı, yıldızları tek bir kadroda toplama politikasını eleştirdi:

Ünlü bir atasözü ve yanlış bir strateji: «Bunu daha önce de uyarmıştım. Bir kümeste birden fazla horoz barınamaz. Bu, hiçbir dönemde ve hiçbir yerde olumlu sonuç vermedi, vermeyecek de;

Takım ruhunun kaybı: Futbolda en önemli faktör bireysel statü değil, takım ve ortak bir takım ruhudur. Soyunma odasında bu birlik yoksa, her türlü pahalı proje kaçınılmaz olarak başarısızlığa mahkumdur;