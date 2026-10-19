«Bir kümeste tek bir horoz olur»: Laporta, Mbappé'nin Real Madrid'e transferini hata olarak nitelendirdi
İspanyol futbolunun ezeli rakipleri arasındaki rekabet saha dışında da yeni bir boyuta taşınıyor. Katalan Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta Real Madrid'in transfer politikası ve Fransız süperstar Kylian Mbappé'nin Madrid ekibindeki performansı hakkında sert ve eleştirel açıklamalarda bulundu.
Laporta'ya göre, 2024 yazında Paris Saint-Germain'den Madrid'e transfer olan forvet, 'Los Blancos'u güçlendiremedi, aksine takım içindeki dengeyi bozdu.
«Bir kümeste tek bir horoz olur»: Laporta'nın sert teşhisi
The Touchline dergisine röportaj veren Barcelona başkanı, yıldızları tek bir kadroda toplama politikasını eleştirdi:
Ünlü bir atasözü ve yanlış bir strateji: «Bunu daha önce de uyarmıştım. Bir kümeste birden fazla horoz barınamaz. Bu, hiçbir dönemde ve hiçbir yerde olumlu sonuç vermedi, vermeyecek de;
Takım ruhunun kaybı: Futbolda en önemli faktör bireysel statü değil, takım ve ortak bir takım ruhudur. Soyunma odasında bu birlik yoksa, her türlü pahalı proje kaçınılmaz olarak başarısızlığa mahkumdur;
Yıldızlar arası çatışma: Real Madrid sadece sansasyonel transferler yapma ve ünlü yıldızları toplama yolunu seçti, ancak bu yöntem sistemsel sorunlara yol açıyor», dedi Laporta.
Barcelona'nın üstünlüğü: La Masia ve mükemmel uyum
Kulüp başkanı, Katalan ekibinin bugünkü başarısını ve felsefesini Madrid projesiyle kıyasladı:
Gençlik ve tecrübe sentezi: «Bu, Barcelona'nın diğerlerinden ayrılan en güçlü yönü. Kadromuzda paha biçilemez yetenekler, ünlü La Masia akademisinden yetişenler ve farklı futbol kültürlerinden gelen yetenekli oyuncular bir arada;
Tek bir sistem ve uyum: Buna rağmen, birbirini anlayan ve aynı hedefe odaklanan harika bir uyum içinde bir takım oluşturmayı başardık;
Teknik direktör ve yönetimin emeği: Böylesine sağlıklı bir ortam kendiliğinden oluşmadı. Bu, takımı sürekli geliştirmek için ter döken teknik direktör ve sportif direktörün tutarlı çalışmasının bir sonucudur», diye ekledi Joan Laporta.
Laporta'nın bu sert açıklaması, yaklaşan El Clásico öncesinde ortamı daha da gererken, iki devin oyun ve yönetim felsefeleri arasındaki temel farkları gözler önüne serdi.
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