Laporta, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or için ana aday olduğunu kabul etti

Büyük zaferler ve rekor bir sezon: «Yamal bu ödülü kazanırsa, bu kesinlikle adil olur. Çünkü fenomenal bir sezon geçirdi; La Liga şampiyonluğunu kazandı ve en büyük zirve olan Avrupa Şampiyonası'nda zafer elde etti. Kısacası Lamine, Ballon d'Or'u sonuna kadar hak ediyor», dedi Laporta;