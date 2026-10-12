Laporta, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or için ana aday olduğunu kabul etti
Katalan kulübü Barcelona'nın başkanı Joan Laporta dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or mücadelesinde kulübün genç yeteneği Lamine Yamalhakkındaki görüşlerini dile getirdi. Barca Universal haberine göre, kulüp başkanı genç yeteneğin geçen sezonki büyük başarılarıyla bu ödüle tamamen layık olduğunu vurguladı.
Laporta, 26 Ekim'de düzenlenecek tören öncesinde sonuçların gizli tutulmasına rağmen, nihai kararın adalet ilkelerine dayanmasını umduğunu belirtti.
«Yamal'ın bu ödülü kazanması adil bir karar olur»
Barcelona başkanı, İspanyol kanat oyuncusunun adaylığını şu önemli gerekçelerle destekledi:
Büyük zaferler ve rekor bir sezon: «Yamal bu ödülü kazanırsa, bu kesinlikle adil olur. Çünkü fenomenal bir sezon geçirdi; La Liga şampiyonluğunu kazandı ve en büyük zirve olan Avrupa Şampiyonası'nda zafer elde etti. Kısacası Lamine, Ballon d'Or'u sonuna kadar hak ediyor», dedi Laporta;
Özgüven: Başkan, oyuncunun kişisel hedeflerini destekledi: «O da bu ödüle layık olduğunu hissediyor ve bunu açıkça dile getiriyor. Onun bu cesur tavrını sadece olumlu karşılıyorum».
Londra bekliyor: 26 Ekim'de her şey netleşecek
Yılın en önemli futbol gecesi öncesinde heyecan dorukta:
Sır gibi saklanan oylar: «Her şeyin nasıl sonuçlanacağını yakında göreceğiz. Şu an için sonuçlar kesinlikle gizli tutuluyor. Ödül gecesini büyük bir ilgi ve merakla bekliyoruz», diye ekledi Katalan kulübünün başkanı;
Törenin yeri ve tarihi: Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 26 Ekim'de Londra'da gerçekleşecek;
Mevcut kazanan: Hatırlatmak gerekirse, geçen sezon bu prestijli ödül PSG forveti Ousmane Dembele tarafından kazanılmıştı.
Eğer 26 Ekim'de Lamine Yamal bu ödülü alırsa, futbol tarihine Ballon d'Or'u kazanan en genç yıldızlardan biri olarak adını altın harflerle yazdıracak.
Yorumlar 0
…