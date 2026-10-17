Rivaldo, Ballon d'Or'u kimin kazanması gerektiğini açıkladı

·93·Spor
Rivaldo, Ballon d'Or'u kimin kazanması gerektiğini açıkladı

Brezilya milli takımı ve Katalan kulübü Barcelona'nın efsanevi yıldızı, eski Ballon d'Or sahibi Rivaldo dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülünün verilmesi öncesinde tahminlerini paylaştı.

RB Sport'a röportaj veren deneyimli isim, bu yılki ödül yarışında Barcelona'nın genç harikası Lamine Yamalı en güçlü aday olarak gösterdi ve kıtanın diğer yıldızlarına da değindi.

«Yamal'ın şansı çok yüksek»: Rivaldo ne dedi?

Brezilyalı efsane, ana adaylar arasında birkaç futbolcunun performansını özellikle vurguladı:

  • Lamine Yamal'ın üstünlüğü: «Lamine Yamal'ın şansı çok yüksek; İspanya milli takımıyla Dünya Kupası'nı kazandı ve Barcelona formasıyla fantastik bir oyun sergiliyor;

  • Avrupa'nın yıldızları: Ayrıca, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Harry Kane gibi üst düzey golcüler de ödüle layık;

  • Messi fenomeni: ABD'de forma giymesine rağmen sahada hala dünya standartlarında eşsiz bir futbol sergileyen Lionel Messi'yi de özellikle belirtmek isterim», dedi Rivaldo.

Tören tarihi ve geçen yılın sahibi

Yılın en merakla beklenen etkinliğine sayılı günler kaldı:

  • Ödül töreni günü: 2026 Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek;

  • Son kazanan: Hatırlatmak gerekirse, geçen sezon bu prestijli bireysel ödül Fransa milli takımı ve PSG forveti Ousmane Dembélé'ye gitmişti.

Bu yılki oylama sonuçları, genç neslin temsilcisi Lamine Yamal'ın tahta çıkışı veya deneyimli golcülerin zaferiyle akıllarda kalabilir.

Lamine YamalRivaldoBallon d'OrBarcelonaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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