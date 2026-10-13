Paxtakor - Al Qadisiya maçındaki golleri izleyin
AFC Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta Taşkent'te başladı. Sahasında Al Qadisiya'yı ağırlayan Paxtakor, son dakikalarda mağlubiyetten kurtuldu.
Manchester City'den transfer edilen Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders'in golüne, Doston Hamdamov penaltıdan cevap verdi.
Brendan Rodgers'ın ekibi puanını 4'e çıkararak şimdilik liderliğe yükseldi. Paxtakor ise üst üste ikinci beraberliğinin ardından 2 puanla 7. sırada yer alıyor.
Elit AFC Şampiyonlar Ligi. 2. hafta
Paxtakor — Al Qadisiya 1:1
12 Ekim, Paxtakor Stadyumu
Goller: Doston Hamdamov (89) — Tijjani Reijnders (35).
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