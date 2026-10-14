Karşi'de uluslararası süper maç: Nasaf'ı AFC Şampiyonlar Ligi 2'de nasıl tehlikeli bir rakip bekliyor?

AFC Şampiyonlar Ligi 2 turnuvasının 2. haftası kapsamında Karşi'nin Nasaf takımı, kendi sahasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin en köklü kulüplerinden biri olan Al-Wahda'yı ağırlıyor. İlk turda Bahreyn'in Al-Khaldiya kulübü ile deplasmanda berabere kalan (0:0) Karşi temsilcisi için bu sınavın oldukça ciddi ve çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Mücadele 14 Ekim günü Karşi şehrindeki Markaziy Stadyumu'nda Taşkent saatiyle saat 18:45te başlayacak.

Al-Wahda: Tarih, kupalar ve uluslararası tecrübe

Abu Dabi'yi temsil eden bu takım, BAE futbolunun gerçek öncülerinden biri olarak kabul edilir:

İsim ve lakap: Arapçadan çevrildiğinde Al-Wahda ismi 'Birlik' veya 'Dayanışma' anlamına gelir. Taraftarlar arasında ise forma renginden dolayı 'Al-Anabi' ('Koyu Kırmızılar') olarak bilinir;

Ülke içindeki başarılar: Kulüp 4 kez BAE şampiyonu (1998/99, 2000/01, 2004/05, 2009/10), 2 kez Başkanlık Kupası, 4 kez Lig Kupası ve 4 kez BAE Süper Kupası sahibidir. Tamamlanan 2025/26 sezonunda da takım finalde Al-Ain'i penaltılarla yenerek Lig Kupası'nı kazandı;

Uluslararası arenadaki başarılar: 2007 AFC Şampiyonlar Ligi'nde takım, Al-Hilal'i geride bırakarak yarı finale kadar yükseldi. 2010 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na da katılarak önemli bir tecrübe kazandı.

Teknik direktör ve yıldızlar geçidi: Kimlerden çekinmeli?

Abu Dabi kulübünün kadrosunda sadece Asya'da değil, dünya futbolseverlerinin de yakından tanıdığı isimler yer alıyor:

Teknik Direktör — Pericles Chamusca: 61 yaşındaki deneyimli Brezilyalı uzman. O, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal, Al-Shabab, Al-Gharafa gibi takımlarını çalıştırdı ve Al-Faisaly kulübü ile tarihinde ilk kez Kral Kupası'nı kazandı;

Christian Benteke: İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Aston Villa ve Crystal Palace formalarıyla parlayan Belçikalı dev forvet. 2026 Ocak ayında takıma katılan Benteke, rakip ceza sahasında gerçek bir tehlike kaynağı;

Omar Khribin: 2017 yılında 'Asya'da Yılın Futbolcusu' seçilen Suriye milli takımının golcüsü. Al-Hilal ile AFC Şampiyonlar Ligi'nde büyük tecrübesi olan forvet, 2021'den beri takımın lideri konumunda;

Değerli yeni lejyonerler: Kulüp, yaz transfer döneminde Yunanistan'ın Panathinaikos kulübünden Slovenya milli takımı orta sahası Adam Gnezda Cerin'i 3 milyon Euro'ya transfer etti. Kadroya ayrıca Alaves'ten Moussa Diarra, Arjantinli Lautaro Montenegro ve yerel yıldız Caio Canedo dahil edildi.

Gruptaki durum: İradeli bir galibiyetten sonra Karşi yolculuğu

Al-Wahda, AFC Şampiyonlar Ligi 2 mücadelesine zorlu bir başlangıç yaptı:

İlk turdaki geri dönüş: Abu Dabi ekibi, ilk maçında Kuveyt'in Kuwait SC kulübüne karşı 8. dakikaya kadar 0:2 geride götürdüğü maçı sonunda 3:2 skorla dramatik bir galibiyete çevirdi. Galibiyet golünü ise 90+7. dakikada Christian Benteke kaydetti;

Nasaf'ın görevi: Kendi taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Ruzikul Berdiyev'in öğrencileri için rakibin güçlü hücum üçlüsünü durdurmak ve ilk turda kaybedilen puanları telafi etmek ana hedef olacak.

Karşi'deki Markaziy Stadyumu'nda gerçekleşecek bu karşılaşmanın, grup liderliği yolundaki en önemli ve çekişmeli maçlardan biri olması bekleniyor.