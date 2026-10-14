ACL-2 dramatik karşılaşma: Nasaf, Karşı'da Al-Wahda'ya mağlup oldu

·5·Spor
ACL-2 dramatik karşılaşma: Nasaf, Karşı'da Al-Wahda'ya mağlup oldu

Asya Şampiyonlar Ligi-2 turnuvasının 2. haftası kapsamında Karşı'nın Nasaf takımı, kendi sahasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Wahda kulübünü ağırladı. "Markaziy" stadyumunda geçen gergin ve dramatik mücadelede konuk ekip 2:1 skorla galip gelerek gruptaki liderliğini perçinledi.

İlk yarıda yaşanan beklenmedik durumlar, özellikle ev sahibi kaleci Abduvohid Ne’matov'un penaltıyı kaçırması ve rakip forvet Krupski'nin iki golü maçın kaderini belirledi.

İlk yarı draması: Krupski'nin golleri ve kaleci hatası

Karşılaşma konuk ekibin baskısıyla başladı ve ilk yarıda önemli olaylar yaşandı:

  • Perdenin açılışı: 23. dakikada Al-Wahda forveti Krupski, ev sahibi savunmasındaki boşluğu değerlendirerek skoru açtı (0:1);

  • 38. dakikadaki penaltı: Nasaf beraberliği yakalamak için büyük bir fırsat yakaladı. Ancak penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen kaleci Abduvohid Ne’matov, beyaz noktadan hata yaparak topu ağlara gönderemedi;

  • Krupski'den duble: Sadece bir dakika sonra, 39. dakikada yine Krupski fırsatçılığını konuşturdu ve farkı ikiye çıkardı (0:2).

İkinci yarı: Abduxoliqov'un hızlı golü ve sonuçsuz baskı

Devre arasından sonra Ruziqul Berdiyev kadroda değişikliklere gitti ve bu hamle hemen sonuç verdi:

  • Hızlı cevap: 46. dakikada Yusuf Otubanjo'nun yerine oyuna giren forvet Bobur Abduxoliqov, bir dakika sonra 47. dakikada farkı bire indirdi (1:2);

  • Akın akın ataklar ve gergin anlar: Golden sonra ev sahibi ekip rakip kalede büyük baskı kurdu. Yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen Al-Wahda savunma disiplinini korudu ve Christian Benteke ile kontra ataklarda tehlike yarattı;

  • Sarı kartlar: Çekişmeli geçen maçta hakem; Nasaf'tan G‘olib G‘aybullayev (14), Oybek Rustamov (29) ve Pata Gudushauri (83)'yi, konuk ekipten ise Jadsom'u (76) sarı kartla cezalandırdı.

Maç özeti ve kadrolar

  • ACL-2. 2. Hafta

  • Nasaf (Özbekistan) — Al-Wahda (BAE) — 1:2

  • 14 Ekim, Karşı, Markaziy Stadyumu

  • Goller: Bobur Abduxoliqov (47) — Krupski (23, 39)

  • Kaçan penaltı: Abduvohid Ne’matov (38)

Nasaf: Abduvohid Ne’matov, Zafarmurod Abdurahmatov (Diyor Abdunazarov, 74), G‘olib G‘aybullayev, Alibek Davronov (Dilshod Murtazoyev, 74), Sharof Muhiddinov, Umar Eshmurodov, Oybek Rustamov (Sardor Bahromov, 46), Abbos G‘ulomov (Pata Gudushauri, 74), Murod Rahmatov, Adenis Shala, Yusuf Otubanjo (Bobur Abduxoliqov, 46).

Al-Wahda: Facundo Insfran, Burgash (Guga, 79), Lucas Pimenta, Gorbani, Al-Majid, Jadsom, Mussa Diarra (Agbinon, 68), Hamad, Adam Gnezda Cerin, Krupski (Ogbu, 79), Christian Benteke.

Gruptaki durum

Bu galibiyetin ardından Abu Dabi temsilcisi Al-Wahda puanını 6'ya yükselterek grup lideri oldu. İki maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Nasaf ise 1 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında Al-Kuwait (0 puan), sahasında Bahreyn'in Al-Khalidiya (1 puan) takımını ağırlayacak. Karşı ekibinin sonraki turlarda play-off şansını sürdürebilmesi için artık puan kaybına tahammülü kalmadı.

NasafAl-WahdaAsya Şampiyonlar Ligi-2KrupskiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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