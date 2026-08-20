Mirjalol Qosimov, OKMK'nin üst üste üçüncü yenilgisini değerlendirdi...

Özbekistan Süper Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Semerkant'ın Dinamo takımına 0:1 mağlup olan OKMK, üst üste puan kaybetmeye devam ediyor. Üst üste üçüncü maçta alınan yenilginin ardından Olmaliq ekibinin teknik direktörü Mirjalol Qosimov, basın toplantısında takımın bitiricilik sorunu ve mental durumu hakkında açık konuştu.

“Futbolda pozisyonlara gol verilmiyor”: Qosimov'dan eleştirel değerlendirme

Teknik direktör, takımının çok sayıda net fırsat ürettiğini ancak son vuruşlardaki dağınıklığın yenilgilere neden olduğunu vurguladı:

“İzlemesi keyifli ve fazlasıyla açık bir maç oldu. Futbolda pozisyon ürettiğiniz için gol yazılmıyor; fırsatları değerlendirmek gerekiyor. İkinci yarıdaki pozisyonlarımız sezon sonuna kadar yeterdi. Günümüzde her maçta büyük bir mücadele yaşanıyor, bu kadar çok fırsat üretmek kolay değil. Maçı daha ilk yarıda çözmemiz gerekiyordu. Buhara ve Nasaf karşılaşmalarında da böyle birçok yüzde 100'lük fırsatı değerlendirememiştik. Maçı yeniden analiz edip sonuçlar çıkaracağız.” dedi Mirjalol Qosimov.

OKMK'nin son başarısızlıkları ve teknik direktörün açıklaması

Gösterge Durum ve teknik direktörün analizi Son maçın sonucu OKMK 0:1 Dinamo Semerkant (sahasında mağlubiyet) Üst üste yenilgiler 3 maç (Nasaf, Buhara, Dinamo) Temel sorun Üretilen çok sayıdaki yüzde 100'lük fırsatın değerlendirilememesi Mental durumla ilgili plan Moral bozukluğuna kapılmamak ve durumun üstesinden kendi başına gelmek

“Moralimizi bozarsak kimse yardım etmez”

Qosimov, üst üste alınan üç yenilginin takımın mental durumunu olumsuz etkilememesi için gereken tüm önlemlerin alınacağını belirtti:

“Hepimiz insanız; yenilgilerin bazı kişiler üzerinde etkili olması doğal, ancak moral bozukluğuna izin verilmeyecek. Bundan doğru sonuçları çıkarıp ilerlememiz gerekiyor. Eğer moralimizi bozup oturursak, dışarıdan hiç kimse gelip bize el uzatmaz. Bu duruma kendimiz düştüysek, takımla kenetlenip güç bulmalı ve bu durumdan kendi başımıza çıkmalıyız.” dedi OKMK teknik direktörü.

Sizce Mirjalol Qosimov'un öğrencileri bu krizden kısa sürede çıkıp yeniden liderler arasına dönebilir mi, yoksa takım kadrosunda ciddi değişiklikler mi gerekiyor?

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