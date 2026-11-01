Enzo Maresca, Brighton mağlubiyetini ve savunma hatalarını değerlendirdi
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Brighton'a 0-1 mağlup olan Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Saygın Sky Sports yayınına röportaj veren İtalyan çalıştırıcı, takımın üst üste ikinci haftadaki başarısızlığının nedenlerini, savunma hattındaki bariz hataları ve yaratılan pozisyonların değerlendirilememesi sorununu açıkça analiz etti.
Maresca'nın öğrencileri maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutsa da, yakalanan fırsatların gole çevrilememesi ve savunmadaki bireysel bir hata puan kaybına yol açtı.
«En azından bir puanı hak etmiştik»: Maresca'nın analizi
Teknik direktör, sahadaki mücadele ve kaçırılan fırsatlar hakkında şunları söyledi:
«Bugün en azından bir puan almak için yeterince uygun pozisyon yarattık ancak topu ağlara gönderemedik. Sergilediğimiz oyuna bakılırsa, en azından bir puanı hak etmiştik.
Futbolda bazen beklenmedik hatalar yaşanabiliyor. Maalesef şu anda oyuncularımız tam da bu tür hatalar yapıyor. Şimdi durumu soğukkanlılıkla analiz edip hangi yönleri daha iyi yapabileceğimizi derinlemesine anlamamız gerekiyor».
«Önlenmesi kolay goller ve ileriye dönük adımlar»
City'nin hocası, kalesinde gördüğü gol pozisyonları hakkında eleştirel açıklamalarda bulundu:
Savunmadaki boşluklar: «Çok basit, kolaylıkla önlenebilecek durumlarda gol yiyoruz. Bu, savunmadaki konsantrasyonun artırılmasını gerektiriyor»;
Ruh hali ve sonuç: «Elbette alınan sonuçtan hepimiz büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Mağlubiyetten sonra kimse mutlu olmaz. Ancak sezon boyunca tüm maçları kazanmanın imkansız olduğunu biliyorduk. Her kulüpte böyle zor dönemler olur. Şimdi asıl görev, bundan doğru dersleri çıkarıp mümkün olan en kısa sürede ileriye bakmaktır».
Puan durumundaki vaziyet
Son iki maçtaki puan kayıplarına rağmen, Manchester Cityşu anda:
21 puanla Premier Lig puan tablosunun 1. sırasında yer alıyor;
Ancak takipçilerle puan farkının minimuma inmesi nedeniyle, «City» artık hata yapma lüksü olmadığının farkında.
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