Enzo Maresca, Brighton mağlubiyetini ve savunma hatalarını değerlendirdi

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında kendi sahasında Brighton'a 0-1 mağlup olan Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Saygın Sky Sports yayınına röportaj veren İtalyan çalıştırıcı, takımın üst üste ikinci haftadaki başarısızlığının nedenlerini, savunma hattındaki bariz hataları ve yaratılan pozisyonların değerlendirilememesi sorununu açıkça analiz etti.

Maresca'nın öğrencileri maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutsa da, yakalanan fırsatların gole çevrilememesi ve savunmadaki bireysel bir hata puan kaybına yol açtı.

Teknik direktör, sahadaki mücadele ve kaçırılan fırsatlar hakkında şunları söyledi:

«Bugün en azından bir puan almak için yeterince uygun pozisyon yarattık ancak topu ağlara gönderemedik. Sergilediğimiz oyuna bakılırsa, en azından bir puanı hak etmiştik.

Futbolda bazen beklenmedik hatalar yaşanabiliyor. Maalesef şu anda oyuncularımız tam da bu tür hatalar yapıyor. Şimdi durumu soğukkanlılıkla analiz edip hangi yönleri daha iyi yapabileceğimizi derinlemesine anlamamız gerekiyor».